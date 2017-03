Turgutlu Odalar Konseyi Türkiye genelinde başlatılan Milli İstihdam seferberliği için Ticaret Borsasında bir araya geldiler.

Turgutlu Odalar Konseyi Türkiye genelinde başlatılan istihdam seferberliği ve Turgutlu’daki sorunlarında tartışıldığı toplantı Turgutlu Ticaret Borsası’nda, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Belediye Başkanı Turgay Şirin, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın, Meclis Başkanı Yavuz Semizler, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Orcan, İş-Kur Turgutlu Şube Müdürü Yavuz Altay ve Turgutlu esnaf odaları başkanlarının katılımıyla gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz Orcan, “Dünyanın 7 harika ovasından olan Gediz ovası yetişen ürünler ülkemizin ihracatında büyük rol oynuyor. Turgutlu Ticaret Borsası Akredite olan bir borsadır. Akredite belgemiz geçtiğimiz günlerde Ankara’da yapılan törenle Akredite belgemiz tarafımıza verildi. Turgutlu’nun üzümünü ön plan çıkarmak için borsa olarak ünlü televizyon programcısı Tayfun Talipoğlu yapılan programa destek verdik. Borsa olarak Turgutlu’nun üzümün başkenti olması çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Bu akşam burada bizlerle beraber olan herkese katılımlarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın, ” Turgutlu’da odalar konseyi birlik beraberlik içerinde her zaman bir araya gelen bir yapıya sahiptir. Turgutlu’da birimizin derdi, hepimizin derdidir. Aramızda büyük küçük diye bir ayrımı hiç bir zaman olmaz ve olmadı da. Ülkemizde yaşanan sorunları hepimiz biliyoruz ve zor bir süreçten geçiyor. Cumhurbaşkanımızın bize odalar olarak istihdama destek olmamızı istediğinde bizlerde bu desteğe tereddütsüz katıldık. Bu gün yaşanan süreçte Cumhurbaşkanımızın dik bize güç veriyor. Bu güçle bizlerde mutlaka istihdamı artırmalıyız. Hep beraber ülkemiz için elimizi taşın altına sokmalıyız, Türkiye’de işsizlik en büyük sorunlardan biri bu sorunu hep beraber Milli İstihdam Seferberliği ile giderebiliriz. Bizler her zaman ülkemiz için seve seve çalışmaya hazırız, bu akşam burada bizler beraber olan Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza tüm oda başkanı arkadaşlarıma ve İş-Kur Şube müdürüne katılımları için teşekkür ederim” dedi.

Belediye Başkanı Turgay Şirin, bu tür organizasyonlarda her zaman destekçisi olduklarını belirten konuşmasın, Şirin; ” Turgutlu Belediye Başkanı olarak bizlerde oda başkanlarına her türlü destekte bulunmaktan ve yapılacak olan işlerde elini taşın altına koymaktan kaçınmadan severek yapıyoruz. Bu akşam burada bulunan tüm oda başkanlarıma teşekkür ediyorum. Göreve başladığımızdan beri onlarla iletişim ve uyum içerisinde çalışmaktan memnunum. bu akşam sizlerle olduğum için mutluyum” dedi

Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, “Bu akşam Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz Orcan abimizin misafiri olduk ve Kasabamız için, Manisa ve Türkiye için önemli bir toplantıda biraraya geldik. Bizler birlikte olduğumuz müddetçe bir çok sorunun üstesinden rahatlıkla gelebiliriz. Burada görüyorum ki Kasaba sevdalısı oda başkanları her zaman odluğu gibi yine hep birlikte bir arada, bu güzel tablo olduğu sürece güzel işler yaparız. Sorunları çözeriz. Bu güzel birliktelik için bu akşam burada olan herkese ve bu toplantıyı düzenleyenlere teşekkür ederim.

Konuşmaların ardından İş-Kur Turgutlu İlçe Müdürü Yavuz Altay, istihdam seferberliği ile ilgili başlatılan çalışmalar hakkında bilgiler geniş verdi. Altay, “Turgutlu’da istihdam seferliği çerçevesinde eleman istihdam etmek isteyenlerin, önce SGK müdürlüğüne kayıt yaptırmaları gerek, alacakları elemanları ise İş-Kur müdürlüğümüze kayıtlı işsizlerden alabiliriler. İşverenlerimizin hangi şartlarda nasıl eleman istihdam edecekleri konusunda bizlerle iletişime geçebilir” dedi

