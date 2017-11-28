Türkiye genelinde 2018 yılında Nüfus dairleri tarafından verilmeye başlanacak olan pasaport ve sürücü belgeleri için hazırlıklarını sürdüren Manisa iline bağlı Nüfus ve Vatandaşlık Dairesi Müdürleri Turgutlu’da toplandı.

Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan başkanlığında Turgutlu Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Raziye Meder’in koordinasyonu ile Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda bir araya gelen Manisa ili nüfus dairesi müdürleri 2018 yılı hazırlıklarını masaya yatırdılar. Toplantıya Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Manisa İl Nüfus ve Vatandaşlık Dairesi Müdürü Berrin Özmutlu ve Manisa’nın 17 ilçesinin Nüfus ve Vatandaşlık müdürleri katıldı.

Manisa’da vatandaşlara daha iyi hizmet için her ay düzenli olarak bir ilçe toplanan Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri, bu ay Turgutlu’da İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Raziye Meder’in konuğu oldular. 2018 yılında vatandaşların pasaport ve sürücü belgesinin Nüfus Daireleri tarafından verilmeye başlanacağı için çalışmaları gözden geçiren müdürler, vatandaşların mağdur olmamaları için titizlikle çalıştıklarını belirttiler. Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan makamında ağırladığı müdürlerin çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.