Turgutlu’da devam eden esnaf odaları seçimlerinde Perşembe günü Manavlar Odasının yeni yönetimi belli oldu.

Mevcut başkan Necati Gürkıvrak kullanılan 243 oyun 122’sini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Turgutlu Manav ve Sebzeciler Odası seçimi Perşembe günü Köşk Düğün Salonunda gerçekleşti. 349 üyesi bulunan odanın 243 üyesi sandık başına geldi.

Köşk Düğün salonunda yapılan olağan genel kurul Divan seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Divan başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanı Hasan Geriter’in yaptığı kongrede yönetim kurulu ve divan ibra edildi.

Başkan adayları İsmail Gökgöz, Necati Gürkıvrak ve Arif Özsoy ile oda üyelerinden bazıları dilek ve temenniler bölümünde konuşma yaptılar.

Yapılan konuşmalar sonrasında geçilen seçimlerde odaya kayıtlı olan 349 üyesi bulunan Turgutlu Manavlar Odasında İsmail Gökgöz 41, Arif Özsoy 77 oy alırken mevcut başkan Necati Gürkıvrak ise 122 oy aldı. Seçimler sonrasında Necati Gürkıvrak güven tazeleyerek odanın tekrardan başkanlığına seçildi.