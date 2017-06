Turgutlu Meslek Yüksekokulu Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Firdevs Gürel Özel eğitim uygulama öğrencilerini seramik atölyesinde misafir ettiler.

Turgutlu’da özel öğrencilerin yaptıkları ürünlerin ile okullarını eksikleri tamamlanacak. MYO desteklediği proje kapsamında özel öğrencilerin seramik atölyesinde yaptıkları ürünleri 9 Haziran MYO mezuniyet gününde sergileneceği ve ürünlerin satılarak bu öğrencilere destek olunacak

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Firdevs Gürel İş Uygulama Merkezinde eğitim gören özel öğrenciler, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksel Okulu Seramik Bölümü öğrencileri ile birlikte çamurdan ürünler yaptılar.

Özel öğrencilerin yapmış oldukları ürünler, Turgutlu Meslek Yüksel Okulu’nun 9 Haziran’da yapılacak olan kep töreninde satışa sunulacak. Burada yapılacak olan satıştan elde edilecek gelirler, Özel öğrencilerin eğitim gördüğü okula bağışlanacak.

Sosyal bir proje olarak özel öğrencilerle birlikte etkinlik yapmayı planladıklarını ve bunu da hayata geçirdiklerini söyleyen Turgutlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr.Kenan Yalınız, proje ile özel öğrencileri ötekileştirerek değil, birlikte güzel işler yapılabileceğini göstermek istediklerini söyledi.

Hayatta başımıza ne geleceği belli değil, bizler de her an bu kaderi yaşaya biliriz diyen Yalınız, biz dışlamak yerine sahip çıkmak ve el ele vererek güzel işler yapmak istedik. Bu öğrenciler bizim, komşumuz, akrabamız, hemşerimiz. Hayatımız he yanında bu öğrencilerimiz mevcut. Biz onları seviyoruz. Onun için birlikte bu hayatı, bu dünyayı paylaşıyoruz. Bu proje ile elde edilecek gelirle öğretilerimizin okula ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler yapılacak.”dedi.