Manisa’nın Turgutlu ilçesine gelerek bir takım ziyaretler ve incelemelerde bulunan Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Pakdil, Turgutlu Belediyesinin AK Partili eski başkanlarından M. Serhat Orhan’ı ziyaret etti. Eski belediye başkanlarından M. Serhat Orhan’a ait Sarıbey mahallesi yakınlarında bulunan hayvan çiftliğinde ziyaret eden Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Pakdil, Orhan’dan bölge ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Serhat Orhan’a ait tesisi inceleyen Müsteşar yardımcısı Pakdil daha sonra ise Derbent, Urganlı ve Sarıbey Mahallelerindeki çiftçilerle sohbet etti. Serhat Orhan kendisine ait sosyal medya sayfasında şu açıklamayı yaptı; “Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün ilçemizde yapmış olduğu kayıtlı hayvan kontrolü için şehrimize gelen Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Nihat Pakdil’e eşlik ettik. İl Müdürümüz İsmail Kaya, İlçe Müdürümüz Musa Çallı ve gelen teknik heyet ile beraber Derbent, Urganlı ve Sarıbey Mahallelerini ziyaret eden Müsteşar Yardımcımız burada hayvancılarımız ve çiftçilerimizle sohbet ederek, talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretlerinden ötürü Müsteşar Yardımcımız Sayın Nihat Pakdil ve kurum çalışanlarına teşekkür eder, tüm üreticilerimize, çiftçilerimize ve hayvancılarımıza bereketli kazançlar dilerim.” dedi.