Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir kafeterya da çalışan Down Sendromlu Melih Atalan (20), kafeterya ya gelen müşterilere tıpkı diğer garsonlar gibi hizmet ediyor.

Vanilla Kafeterya İşletmecisi Ufuk Yüksel;”Melih kardeşimiz bizim canımız. Kafeteryamızda çalışan diğer garson arkadaşlarımızdan hiçbir farkı yok. Hatta daha hızlı ve titiz çalışıyor diyebilirim. Bizim için, müşterilerimiz için Melih mutluluk kaynağı. Müşterilerimiz de Melih’i çok seviyorlar.”dedi.

Kafeterya’ya her gün Down Sendromlu Melih için geldiklerini ve hiç bir farklılık görmediklerini belirten Tuğba Akbulut;”Bu çok normal bir durum. Birbirimizden hiçbir farkımız yok. Sağlık denilen şey biranda bozulabiliyor. Biz, Melih’i görmek çok mutluyuz”ifadelerini kullandı.

Down Sendromlu Melih’in annesi Gülseren Atalan;”Ben evladımı çok seviyorum. Benim için Melih, diğer sağlıklı insanlardan hiçbir fark yok. Melih her sabah buraya gelip çalışıyor. Patronu ve müşteriler Melih’i çok seviyor. Bu da beni çok mutlu ediyor”dedi.