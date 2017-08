Turgutlu Muhtarlar Derneği’nin bugün yapmış olduğu toplantı sonrasında, ilçede yayın yapmakta olan yerel bir gazeteye açıklama yapan dernek başkanı Avni Gürel’e katılmadıklarını açıkladı.

Muhtarlar, Dernek Başkanı Avni Gürel’i yalanlarken, toplantının amacına uygun birşekilde sonlanmadığını söylediler.

Toplatıda siyasi hiçbir konunun görüşülmediğini belirten Avşar Mahalle Muhtarı Mehmet Kahrıman, Avni Gürel’in, hiç görüşülmeyen konuları görüşülmüş gibi basına aktardığı söyledi.

Kahrıman, şunları söyledi;”Toplantı oldu. O imzalar toplantıya kim geldi geldi kim gelmedi anlamında. Amacı;”Muhtarların birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyor mesajı vermekti. Muhtarlar sıkıntılarını anlatmak için bir araya geldi. Tedaş başta olmak üzere 4-5 konu görüşüldü. Hiçbir siyasi konu görüşülmedi. Her ay toplantı yapalım her ay konuk olarak 1 ilçe başkanını konuk alalım. Avni, ben bu yazıp basına vericem dedi. Bugün bi okuduk. Hiç alakası olmayan konuları yazmış. Şok olduk. Bizim alt geçit sıkıntımızı çözdü. Başbakan’ı getirdi. Ben ilçe başkanını arıyorum telefonu açıyor. Açmayınca sonra dönüyor. Ben bu insan hakkında nasıl kötü konuşurum.”dedi.

Yeni Mahalle Muhtarı Yalçın Bostancı ise;”Toplantı amacımız kurumlarla ilgili sıkıntıları konuşmaktı. Böyle bir şey asla ne konuşulmadı. Ben söyleyeceklerimi Facebook’da da yazdım. Bu davranış yanlıştır.”ifadelerini kullandı.

Selvitepe Mahallesi Muhtarı Sait Kaya ise, toplantıda bulunmadığını, fakat bildiği kadarı ile toplantı muhtarların sorun ve sıkıntılarını konuşmak için yapıldığını belirterek;”Konuşulmayan konuların, konuşulmuş gibi anlatılması yanlış.” ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarları sosyal medya hesaplarından tepkilerini gösterirken, bazı muhtarlar Muhtarlar Derneği Başkanı Avni Gürel’in üyelerine sms atarak istifa ettiğini duyurduğunu söyledi.

Gürel’in mesajında;”Beraber onurlu Şerefli olarak görev yaptığım saygı değer muhtarlarım bilinmek üzere 3 yıldan beri sizlerle iyi anılarla görev yaptık zaman geldi hüzünlendik zaman geldi eğlendik 3 yıl koca bir zaman sanki kısa bir zamanmış gibi geçti sizlerle dernek olarak güzel işler yaptık benim üzerimde hepinizin Hakkı çok Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum hakkımı da helal ediyorum kiminizi istemeyerek kırdıysam özür dilerim Biz her zaman büyük bir aile olduk olmaya da devam edeceğiz Bu saat itibariyle sizlerin bana samimiyetle vermiş olduğunuz başkanlık görevini tam anlamda taşıyamadım bu manada başkanlık görevinden istifa etme zarureti doğduğundan Muhtarlar derneği başkanlık görevinden ayrılmak istiyorum Benden yana hakkım geçtiyse Helal olsun Sevgi ve saygılarımla Şunu söylemeden Geçemiyorum her zaman kötü gününüzde yanınızda olacağımı da unutmayın Hepinizi seviyorum Hayırlı günler dileklerimle.”ifadelerini kullandığı iddia edildi.