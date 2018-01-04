İlkokul öğrencileri hem eğlendiler hem de kuşları beslediler

Turgutlu TEV Cemile ve Samiye Bayar İlkokulu öğrencileri evlerinden getirdikleri ile hem doğanın kirlenmesini önlediler hem de kuşları beslediler.

Turgutlu TEV Cemile ve Samiye Bayar ilkokulu 2. ve 3. Sınıf öğrencileri öğretmenleri Fatma Bozkurt nezaretinde evlerinden topladıkları tuvalet kağıdının ruloları ile kuşları beslemek için yemlerle hazırladılar. Öğrenciler biriktirdikleri ruloların üzerine pekmez, reçel sürüp yemlerin rulo üzerine yapıştırdılar. Ardında bu ruloları iplerle ağaçlara asarak kuşların beslenmesini sağladılar. Öğrencilerin hem eğlenip hem de doğayı koruyarak doğadaki kuşları beslenmesine katkıda bulundukları bu projenin öğretmeni Fatma Bozkurt, “Öğrencilerimize çevreyi ve doğayı koruma bilincini pekiştirmek için bu çalışmayı yaptık.öğrencilerimizin evlerinde kullandıkları tuvalet kağıtlarından arta kalan karton rulolarını biriktirilmesinden sonra o karton rulolarının Üzerlerine yemlerin yapışması için üzerine pekmez, reçel ve çikolata sürdükten sonra yemleri üzerine yapıştırdık. Daha sonra bu yemleri kuşların yemesi içinde her öğrenci evindeki okuldaki ağaçların dallarına astılar. Bu sayede hem çevreyi korumuş oldular, hem de doğadaki kuşlar yemlenmiş oldu. Öğrencilerimizin bu çalışmalarına destek olan tüm velilerimize ve okul müdürlüğümüze teşekkür ediyorum dedi.