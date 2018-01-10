MHP Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Sayar 10 Ocak çalışan gazeteciler günü nedeniyle bir açıklama yayınladı.

Sayar açıklamasında; “Bilindiği üzere ülkemizin içinde bulunduğu şartlarda gazetecilik mesleğini ifa etmek büyük fedakârlık gerektirmektedir. Ülke genelinde olduğu gibi, ilçemizde de fedakârca mücadele eden, mesai mefrumu gözetmeksizin günün 24 saati, haftanın 7, yılın 365 günü canla başla çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutluyorum.

Siyasi haberlerde eleştiri oklarının karşısında olan, asayiş haberlerinde tehdit ve saldırıya maruz kalan gazetecilerin görevlerini yaparken ne kadar özverili olduğunun bilincinde olunması gerekmektedir.

Sosyal medyanın kullanımının yoğun birşekilde kullanıldığı şu dönemde, Her mesleğin içerisinde olduğu gibi gazetecilik mesleğini de sulandırmak, isteyenler elbette çıkabilir. Çıkarılacak yeni yasalar ile hem gazetecilik mesleğinin itibarını, hem hakkında haber yapılan kişilerin haklarının korunması sağlanılması acil bir ihtiyaç olarak görülmektedir.

İlkeli, Dürüst ve Doğrudan yana taraf olarak mesleğini icra eden, halkımızın gözü, kulağı ve sesi olan, kamuoyunun haber alma Özgürlüğüne katkıda bulunan gazetecilerin 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutlarım.

Bu duygularla, 2018 yılı 10 Ocak çalışan Gazeteciler gününde mesleğini ifa eden arkadaşlarımızın Onurunu ve itibarının korunduğu bir yıl olmasını dilerim.” dedi.