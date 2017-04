Referandumda MHP’nin muhalifleri arasında yer alan Turgutlu eski ilçe başkanı Ahmet Köktopçu partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Köktopçu istifasını şu sözlerle duyurdu “50 yıllık değerlerinden , ilkelerinden , Ülkülerinden uzaklaşıldığı , partimizin siyasi etkinliğinin yok edildiği , her şeyden önce maziye sırt dönüldüğü bu dönemde Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifa ediyorum” Köktopçu’nun açıklaması şu şekilde; “Saygıdeğer Turgutlulular ve kıymetli Ülkücü kardeşlerim. Bizler Bir davanın takipçisi olduğumuzun bilinci ile siyaset yapmayı her daim kendimize ilke edindik. Siyasette kazanmak bir koltukta oturmakla değil Duruş göstermekle olur deyip Davamızın emrettiklerini yerine getirmekten bir adım geri durmadık. Ülkücülük ilkeleri, hedefleri, siyasi hudutları yıllarca önce verilen canlarla belirlenmiş, akan kanla çizilmiştir. Her vicdanlı insan gibi bu değerlerin ayaklar altına alınmasına rıza göstermedik. Ülkemizde ve özellikle Turgutlumuz da Evet-Hayır oylarının matematiksel ve siyasi analizi açıkça göstermektedir ki Ülkücü Hareket bu Ülkeye olan vefa borcunu ödemiş, koltukların sözlerini değil vicdanının sesini dinleyerek Hayır demiştir. Öyle ki bu gerçeği ne siyaseten çoktan ismi dahi unutulmuş olan 2009 yenilgisinin kahramanı eski vekillerin sosyal medyadan verdiği demeçler , ne başarılı olduğuna kendini inandırarak birbirini öven zavallılar Ülkücü’nün bu ferasetine gölge düşüremeyecektir. Tabanımızın bu iradesini görmekle bir kez daha Ülkücü olmakla gurur duydum. Turgutlu’da ki bu başarımızı birlikte paylaştığım kardeşlerimle, ağabeylerimle, dostlarımla iftihar ettim. Milliyetçi Hareket Partisinden başka bir çatı altında bulunmayacağımı her zaman olduğum gibi bir kere daha tekrar ediyorum. Ancak partimizin, 50 yıllık değerlerinden, ilkelerinden, Ülkülerinden uzaklaşıldığı, partimizin siyasi etkinliğinin yok edildiği, her şeyden önce maziye sırt dönüldüğü bu dönemde Milliyetçi Hareket Partisinden istifa ediyorum. Bu, 30 yıl önce değerleri için canından vazgeçen Ülkücülerin bugün de değerleri için her şeyden vazgeçebileceklerinin göstergesidir. Elbette Allah mutlak adalet sahibidir. İnanıyoruz ve iman ediyoruz ki niyeti halis olanlar nihayet muzaffer olacaklardır. Bu vesile ile de gerek beraber görev yaptığım, gerek istişare ettiğim ve birlikte hizmet ettiğim tüm kardeşlerimden, büyüklerimden haklarını helal etmelerini istiyorum. Var ise hakkımız bizden yana helal olsun.”