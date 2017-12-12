Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önderliğinde Antalya’da düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı’na katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından düzenlenen 2017 Belediye Başkanları Toplantısı, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin başkanlığında Antalya’da gerçekleştirildi. Toplantıya Manisa’dan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ile Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirerek MHP’li Başkanlara seslenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çalışmalarını hız kesmeden sürdürmelerini söyleyerek, “Milliyetçi ve üretken belediyecilik anlayışı ile her insanımızı kucaklayınız, aziz biliniz. Çalışmanın sonu yoktur. Başarmanın sınırı yoktur. Daha güzeline, daha fazlasına, daha çoğuna ulaşmanın bahanesi de yoktur. Statik bir bünye, stratejik bir düğümdür; çözülmesi lazımdır. İhmalkârlık emanete düşürülmüş kara bir lekedir; temizlenmesi şarttır. Zamanın gerisinde kalmak, esasen zamanın dışına savrulmak, insandan kopmak, sosyal gerçeklerden uzaklaşmak demektir. Ne var ki, Türk milliyetçiliği zamanlar üstü bakabilme misyonudur. Atalarımızın dediği üzere, reviyette, yani basiret ve ileriyi görme hasletinde, rivayet olmaz. Milliyetçiliğimizin özünde; ufuklar ötesini görebilme, ufkun ardına odaklanabilme, uzakları yakına getirebilme vizyonu vardır. Bu nedenle davamız büyük, davamız kutlu, davamız doğrudur. Dedik ya; Hakk’ın yolundayız, milletin yanındayız” dedi. Toplantının ikinci oturumunda MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığında Strateji ve Değerlendirme Toplantısı’nda Belediyelerde Stratejik Yönetim ve Bütçe konulu sunum gerçekleştirildi.