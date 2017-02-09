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- TURGUTLU MERKEZLİ 4 NOKTAYA OPERASYON
- VALİ GÜVENÇER’DEN ÖRNEK DAVRANIŞ
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- ŞEHİT POLİS’İN İSMİ TURGUTLU’DA YAŞAYACAK
- YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI
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- TUTSO ESKİ BAŞKANI İŞADAMI TUTUKLANDI
- İKİSİ ÖĞRETMEN 4 KİŞİ TUTUKLANDI
- HALİL KALE FEN LİSESİ TÜRKİYE’DE MARKADIR
- BUGÜN OLMAZSA, YARIN ÇOK ZOR
- ÖZEL: NEYE EVET DEDİKLERİNİ BİLE SAVUNAMIYORLAR
- ÇIKRIKÇILI GENÇLERDEN ÖRNEK DAVRANIŞ
- HALİL KALE FEN LİSESİ YENİ BAŞARILARA KAPI ARALADI
- TURGUTLU’DA VEFAT EDENLER
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