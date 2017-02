MHP’nin 48 inci kuruluş yıldönümü nedeniyle TBMM Genel Kurulunda konuşan Manisa Milletvekili ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan AKÇAY, “ Milliyetçi Hareket Partisi 9 Şubat 1969’da milliyetçilik mefkûresini kendine rehber edinerek millet-devlet beraberliğiyle, devleti ebet müddet şiarıyla kurulmuş ve Türk siyasi hayatındaki yolculuğuna başlamıştır. Milli devlet, güçlü iktidar şiarıyla hareket eden MHP önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben ilkesini benimsemiştir.”

Milliyetçi Hareket Partisinin 48 nci kuruluş yıldönümü vesilesiyle TBMM Genel Kurulunda konuşan Manisa Milletvekili ve MHP Grup Başkanvekili Erkan AKÇAY, “ Bugün Milliyetçi Hareket Partisinin 48’inci kuruluş yıl dönümüdür. Milliyetçi Hareket Partisi 9 Şubat 1969’da milliyetçilik mefkûresini kendine rehber edinerek millet-devlet beraberliğiyle, devleti ebet müddet şiarıyla kurulmuş ve Türk siyasi hayatındaki yolculuğuna başlamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi kurulduğu günden bu yana Türkiye’yi büyük ufuklara taşımak ülküsüyle siyaset, ekonomi ve sosyal hayattaki sorunları aşmak için elini her zaman taşın altına koymuş, sorumluluk ve inisiyatif almıştır. Milliyetçi Hareket Partisi her zaman meşruiyet zemininde yer almış, hiçbir zaman vesayet odaklarına geçit vermemiştir, tabi olmamıştır. Demokrasinin ve hukukun yanın yer alan MHP’nin milli devlet ve üniter yapının savunucusu olduğunu söyleyen MHP Grup Başkan Vekili Erkan AKÇAY, “ 12 Mart 1971 askerî muhtırasında, 1970’li yılların hükûmet kuruluşlarında, 1977’deki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçiminde, 12 Eylül askerî müdahalesinde, 28 Şubatta, 27 Nisan e-muhtırasında ve 2007’de Türkiye Büyük Millet Meclisinde Cumhurbaşkanlığı seçimindeki 367 garabetine itibar etmeyerek ve partiyi kapatma davalarında demokrasinin, hukukun, meşruiyetin yanında yer almıştır. Bunun en yakın örneğini 15 Temmuzda yaşadık. Milliyetçi Hareket Partisi devletin, meşru hükûmetin ve millî iradenin arkasında dimdik durmuş, darbeci hainlere geçit vermeyerek bu büyük badirenin atlatılmasında tarihî bir misyon üstlenmiştir. Biz demokrasiye ve hukuk devletine sahip çıktık, millî devlet ülküsünden vazgeçmedik ve üniter devlet yapımızın savunuculuğunu tavizsiz yerine getirdik.” Dedi.

Milli devlet, güçlü iktidar şiarıyla hareket eden MHP’nin önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben ilkesini benimsediğini söyleyen MHP Grup Başkanvekili Erkan AKÇAY, “ Doğru siyaseti doğru zamanda uyguladık. Gelişmeleri sadece bugün için değil; dün, bugün, yarın perspektifiyle yorumladık. “Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben” ilkesini felsefemizin özüne yerleştirdik. Bu anlayıştan hareketle, hiçbir zaman sorumsuz davranmadık, günübirlik yaşamadık, istismara bel bağlamadık; siyasetimizi aldatma ve kandırma üzerine kurmadık, akıntıya yön vermek için gayret gösterdik, kimseye diyet borcumuz olmadı. Siyasetimizde pazarlık, menfaat beklentisi yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Ülkemizi her zaman karşılıksız sevdik. Bizler dün olduğu gibi, bugün de “Millî devlet, güçlü iktidar” şiarıyla siyasal duruşumuzdan, “Dik baş, tok karın, mutlu yarın.” diyerek sosyal hedefimizden, inançlarımızla kimliğimiz arasındaki bağı savunmaktan geri durmayacağız. Bu vesileyle, partimizin bu kutlu ve meşakkatli yolculuğunda beraber yürüdüğümüz ülkü ve gönül erlerinin hayatta olanlarına uzun ömürler, başta partimizin kurucusu Başbuğ’umuz Alparslan Türkeş olmak üzere diğer âleme irtihal eden dava arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Kuruluş yıl dönümümüzün devletimize, aziz milletimize, demokrasimize, siyasetimize, Türk ve İslam dünyasına ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyor, Milliyetçi Hareket Partisinin daha nice yıllara aynı şevk, aynı heyecan, aynı coşku ve aynı ruhla erişmesini temenni ediyorum.” dedi.