Turgutlulu öğrenciler daha yeşil bir dünya için kolları sıvadılar. Hafta sonlarını doğada değerlendirdiler.

Turgutlu Senem Aka Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencileri evlerinde tükettikleri meyvelerin çekirdeklerini diktiler. Senem Aka Anadolu Lisesi İzci Grubu lideri Mehmet Aydemir nezaretinde geliştirdikleri proje kapsamında öğrencilerin yazın tükettikleri meyvelerin çekirdeklerini kurutarak, yeniden doğayla buluşturdular.

Senem Aka Anadolu Lisesi İzci Grubu Lideri Mehmet Aydemir, “Bizler izci grubu olarak çeşitli etkinlikler ve aktiviteleri sürekli yapıyoruz. Yeni projemizde ise kuraklığı ve ormanlarımızın yok olmasına karşın bir çalışma, bu projede yazın öğrencilerimiz yedikleri meyvelerin çekirdeklerini kurutup sakladılar ve bu gün bu saklanan çekirdekleri burada toprakla buluşturduk. Bu çekirdeklerden yetişecek olan ağaçlar sayesinde kuraklığın giderilmesi, ormanlarımızın çoğalması ve daha yeşil bir dünya olmasına katkıda bulunmuş olacağız, bu projede katkıda bulunan tüm öğrenci ve öüretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Turgutlu Osmancık Mahallesindeki alana öğrenciler yanlarında getirdikleri meyve çekirdeklerini özenle toprağa diktiler.