Turgutlu’da modern ve konforlu yaşamın yeni adresi Gen Kasaba Evleri’nin lansmanı yapıldı.

Turgutlu’da 9 bin metrekare alan üzerine yapılacak olan 216 daireden oluşacak Gen Kasaba evlerinin lansmanı satış ofisinde yapıldı.

Turgutlu ilçesinde yeni garaj civarı İzmir – Ankara Karayolunun yanında yapımına başlanacak olan Gen Kasaba projesinin lansmanı gerçekleştirildi. 216 daire, 21 adet sosyal donatı alanı, dubleks daireler ile modern ve konforlu yaşamı Turgutlululara sunacak olan Gen Kasaba projesi lansmanına Ak Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Mürşit Gedizli, bürokratlar, siyasiler, iş adamları katıldı.

Hüseyin Güven ve Tamer Dizman ortaklığında yapılacak olan Gen Kasaba evlerinin temeli mart ayında atılacak. Turgutlu’ya barınmanın yanında yaşam imkânları sunacaklarını ifade eden Tamer Dizman lansman töreninde bir konuşma yaptı ve projenin detaylarını paylaştı.

Ak Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’da törende bir konuşma yaptı ve yatırımcılara teşekkür etti.