Turgutlu Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Turgay Şirin başkanlığında gerçekleşti. Meclis öncesi bir konuşma yapan Başkan Şirin “Yoğun geçen Kasım Ayını geride bıraktık. Tabii ki ilçemiz adına önemli gelişmelerin yaşandığı geçen ay Toplu Açılış ve Temel Atma Törenimiz’i gerçekleştirdik. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin teşrifleriyle, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ile birlikte altına imza attığımız 297 Milyon TL değerindeki 81 projemizin bir yandan açılışını ve diğer yandan yeni projelerimizin temellerini attık. Burada bir kez daha meclisimizdeki uyumun Turgutlu halkımıza hizmet olarak yansıdığını ifade ederek, ‘Daha yaşanılabilir bir Turgutlu’yu inşaa etmemizde destek veren siz Değerli Meclis Üyelerime de teşekkür etmek istiyorum. İnşallah 2018 yılında da yine Turgutlu’nun geleceğine dair önemli kararlarımızı hayata geçireceğiz. Bugünün önemine binaen belirtmek istediğim bir diğer husus 5 Aralığın Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin yıl dönümü olması. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ey kahraman Türk kadını! Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” diyerek daha da yücelttiği tüm kadınlarımızın bu önemli gününü kutluyor, saygılar sunuyorum. 2017 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirirken, bu yılın Turgutlumuz adına önemli çalışmaların hayata geçtiği bir olduğunu belirtmek istiyorum. Halkımıza söz verdiklerimizi bir bir hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Elbette her zaman dediğimiz gibi, ‘zahmet olmadan rahmet olmaz’ ancak halkımız da çabamızı görüyor, takip ediyor. Turgutlu’nun şantiye alanına dönmüş olması bir olumsuzluk değil aksine çalıştığımızın ve yılların sorunlara el attığımızın bir göstergesidir. Bu konuda az daha sabır diyorum, çünkü her şey Turgutlumuz için, halkımızın refahı için. Bizler Manisa Büyükşehir Belediyemiz’in de destekleriyle Turgutlu Belediyesi olarak imkanlarımızı hizmet ve yatırımlar için seferber ettik, etmeye de devam edeceğiz. Bu vesileyle yeni yılın siz değerli meclis üyelerimize sevdiklerinizle, ailelerinizle, huzur ve mutluluk dolu geçmesini diliyorum” dedi.

Tarihi Eski Demirciler Çarşısı Parkı

Daha sonra meclis gündem maddelerine geçildi. 2017 Kasım ayı meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve meclis kararları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. 2018 yılı için meclisin her ayın ilk salı günü saat 19.00’da toplanılması kararı alınırken, Haziran ayının tatil olması kararlaştırıldı. Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile Turgutlu Belediyesi arasında imzalanacak hizmet protokolü için Başkan Şirin’e yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ile protokol yapılması konusunda Belediye Başkanı Turgay Şirin’e yetki verilmesi kararlaştırıldı. Gündemdeki bir diğer madde ise Turgutlu Öğretmenevi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi yanında bulunan alana isim verilmesinin görüşülmesiydi. Bu konuda bir açıklama yapan Belediye Başkanı Turgay Şirin “Yedieylül Mahalle muhtarımız Deniz Bezen’in meclisi sunduğu dilekçede belirtildiği gibi Türkiye’nin ilk imar planlı ve projeli çarşılarından biri olan o dönemde Turgutlu Demirciler Çarşısı olarak bilinen alanda şuanda bir park mevcut. Buranın adının yaşatılması adına buraya ‘Tarihi Eski Demirciler Çarşısı’ ismi verilmesi isteniyor. Hem mahalle halkımızın, hem de Turgutlumuz için önem taşıyan bir yer” dedi. Alana Tarihi Eski Demirciler Çarşısı’ isminin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Şehidimiz Deri’ye Ahde Vefa

2010 yılında Edirne’nin Keşan ilçesinde trafik kontrolü yaptığı sırada Şehit düşen İbrahim Deri’nin ismi bir sokağa verilerek ölümsüzleştirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Şirin, “Şehidimiz Astsubay Başçavuş İbrahim Deri’nin rahmetli annesinin oturduğu sokak olan İstiklal Mahallesi Akasya Sokağının isminin, şehidimizin abisi tarafından ‘Şehit İbrahim Deri Sokak olarak değiştirilmesi isteniyor. Bu konuda meclisimiz de hassasiyet gösterecektir. Hem şehit annemizin isteğini yerine getirmek, hem de şehidimizin isminin ölümsüzleşecek” dedi. Oy birliği ile alınan karar ile Akasya Sokağın ismi Şehir İbrahim Deri olarak değiştirildi. Alınan kararlar için meclis üyelerine teşekkür eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Ocak ayında toplanmak üzere meclisi sonlandırdı.