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- MASKÄ°’DEN KAYABAÅž’A CEVAP
- HASAN Ã–REN SÃœMERBANK DAVASIYLA Ä°LGÄ°LÄ° KONUÅžTU
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- ERGÃœN, “TURGUTLUSPOR’A OTOPARKLARI VERÄ°RÄ°Z”
- ÃœZÃœM BAÄžLARINDA ZARAR
- TAKLA ATAN OTOMOBÄ°LÄ°N SÃœRÃœCÃœSÃœ YARALANDI
- ÃœLKÃœCÃœ Ä°ÅžÃ‡Ä°LER DERNEÄžÄ°NDE BAYRAK DEÄžÄ°ÅžÄ°MÄ°
- KASABA’DA GENÃ‡LER GÃ–Z DOLDURUYOR
- TURGUTLUSPOR ALTAY’I KONUK EDÄ°YOR
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- BAÅžKAN GEDÄ°ZLÄ°;”HÄ°ZMET YOLUNDA KUTLU YÃœRÃœYÃœÅžE DEVAM”
- SÃœMERBANK DAVASI SONUÃ‡LANDI 4 TUTUKLAMA
- AKILLI KAVÅžAK’DA KAZA 4 YARALI
- BEÅžÄ°R TARIM Ä°ÅžÃ‡Ä°LERÄ°NÄ° UNUTMADI
Yorum KapalÄ±.