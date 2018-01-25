Turgutlu’da eskiyen su hatlarını değiştiren MASKİ, Turgutlu sokaklarından çıkan eski su borularını sergiledi. Kullanım ömrünü tamamlayan kir ve pas içerisinde bulunan borularının yenilendiğini ifade eden MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun;” Bizden önceki dönemleri eleştirmek adına yapılan bir çalışma değil bu. Bu çalışma geleceğimizi kurtarmak adına yapılıyor. O dönemin şartlarında o borular kullanıyordu, şimdi daha modern ve daha sağlıklı malzemeler ile su hatları yenileniyor” dedi.

Turgutlu Belediyesinde sergilenen eski borular vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla incelenirken bir çok vatandaş yenileme çalışmalarının haklı olduğunu ifade etti. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve MASKİ Genel Müdür Yaşar Coşkun ve mahalle muhtarlarının katıldığı sergide eski borular Turgutlulularla paylaşıldı.

Gelecek oylar için değil gelecek nesiller için çalışıyoruz diyen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin;”Sizlerin de gördüğü üzere bugün burada Alankuyu, Akçakmak yolu ile Piyaleoğlu ve Fatih Caddeleri’nde ana hat ve branjman bağlantılarından çıkan malzemeleri sergiliyoruz. Ayrıca, Kayrak ve Derbent Mahallesi’nde bulunan içme suyu depolarının manevra odaları ile Kuşlar Mahallesi’nin şebeke vanalarının eski halini görüyorsunuz. Elbette yıllar önce günün şartlarında yapılan çalışmaların sonrasında bugün toprağın altından kirli, paslı, günümüz şartlarına uygun olmayan içme suyu borularıyla karşı karşıyayız. MASKİ Genel Müdürlüğümüz’ün çalışmalarıyla burada görülen eski malzemeler burada örnekleri bulunanlarla değiştirilerek, çok uzun yıllar kullanılacak şekilde yenilendi. Büyükşehir yasasının ardından kısa bir sürede sıfırdan başlanılarak kurulan MASKİ Genel Müdürlüğümüz’ün 3 yıl gibi bir sürede ilçemizde önemli çalışmalar yapmasının ayrıca bir memnuniyetini yaşadığımızı belirtmek isterim. Zaman zaman ifade ettiğimiz gibi toprağın altına yapılan hizmet çok fazla görünmüyor olabilir, ancak bu yatırımlar geleceğimiz, çevre ve halk sağlığımıza yapılan yatırımlardır. Sağlıklı içme suyu da herkesin olduğu gibi Turgutlu halkımızın da hakkıdır. Diğer yandan Prestij Caddelerin alt yapı çalışmaları sürüyor. MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından ilçe merkezimizde 8 kilometrelik içme suyu şebekesi yenileniyor. Alankuyu, Akçakmak yolu, 2. Çam Sokak ve Piyaleoğlu Caddesi’ndeki çalışmalar tamamlandı. Şuan bir bölümü tamamlanan 7 Eylül Caddesi’nde etap etap çalışma yürütülüyor. Ve yine Ergenekon Mahallesi’ne bağlı Fatih ve Kanuni Sultan Süleyman Caddeleri’nde 2 buçuk kilometrelik hat döşeme çalışmasını yapıldı. Ayrıca içme suyu depoları, sondajlar ve klor cihazlarıyla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Yine MASKİ tarafından ilçemizde; 13 adet içme suyu deposu yenilendi, Sayın Genel Müdürümüz’den 29 Ocak’ta 22 içme suyu deposunun tadilatı için ihaleye çıkılacağı müjdesini aldık. 15 adet otomatik klor cihazın bakımının gerçekleştirildiği Turgutlumuzda 27 otomatik klor cihazının montajını yapıldı.7 içme suyu deposunda montaj çalışmalarını sürüyor. İlçemizde 10 adet sondaj açılarak su sıkıntıs ortadan kaldırıldı ve 4 mahalleye daha sondaj kuyuları için ihale süreci başladı. Yeraltı sularında ortaya çıkan; demir, bor ve arsenik gibi metallerin vatandaş sağlığına zarar vermemesi için il genelinde içme suyu arıtma tesisleri inşaa ediliyor.Turgutlu’da bu kapsamda 3 tesisimiz bulunuyor. Daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu için ilçemize 1 tesis daha yapılması planlanıyor. Toplamda MASKİ bütçesinden Turgutlu’ya 89 Milyon TL gibi bir yatırım yapıldı” dedi.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun;”Biz bu sergiyi Manisa’da da yaptık ve vatandaşlarımız hangi borulardan su içtiklerini, su tükettiklerini görsün istedik. Bugün Turgutlu’da da bunu gösteriyoruz. Burada ki gayemiz bizden önceki dönemleri eleştirmek değildir. Amacımız gerçekleri insanlarımıza aktarabilmek, eski borulardan su içerken artık sağlıklı borulardan su içeceğiz. Amacımız tüm Manisa’nın en sağlıklı şekilde suyu tüketmesini sağlamaktır. Yorulmak bilmeden 7/24 çalışıyoruz, insanlarımızın memnuniyeti herşeyin üzerinde. Bu örnekler Turgutlu’nun ana arterlerinden alınan örneklerdir. Burada ki pompanın arızalandığı geçen yıl yapılan çalışmada pompanın 1960 model olduğunu gördük. Bırakın malzemeyi bulmayı üreten firma bile ticari hayatını sonlandırmış. Daha modern pompalar ve daha modern malzemelerle yolumuza devam ediyoruz. Biz Manisa’da yaşayan insanlara iyi ki Manisa’da yaşıyorum sözünü söyletmek için mesai yapıyoruz”şeklinde konuştu.