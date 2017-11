MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa’da içme sularının mikroplu olduğuna yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı. MASKİ, Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün suda mikrop üremesi ihtimaline karşı önlem alınması amacıyla rutin analizler yaptığını ve klor seviyelerinin bu raporlar ışığında düzenlendiğini açıkladı. Bölgedeki tek akredite laboratuvar olan İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı’na ait 14 ilçe merkezi ve mahallelerinden alınan suların tam analiz raporları da kamuoyuyla paylaşıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa’nın 14 ilçesindeki içme sularının mikroplu olduğunu öne sürerek kamuoyunu yanıltan iddialarla ilgili açıklama yaptı. MASKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Manisa’nın içme suyunun mikroplu olduğuna ilişkin ortaya atılan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edilen içme sularındaki mikropların, klor seviyelerindeki düşüşe bağlı olarak üreme ihtimalleri bulunmaktadır, ancak her düşük klor seviyesinde mikrop bulunmak zorunda değildir. İl ve ilçe Halk Sağlığı Müdürlükleri, yapılan su analizleriyle klor seviyelerinde oluşabilen değişmeler hakkında bilgilendirmeyi ve mikrop üreme ihtimaline karşı gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktadır. Bu görev ilgili kanunla Halk Sağlığı Müdürlüklerine verilmiştir. Yapılan ölçümler sonucunda seviyenin düşük çıktığı durumlarda, kurumumuz doğrudan bilgilendirilmekte ve derhal ilgili bölgenin klor seviyelerinde düzenlemeye gidilmektedir. Bu seviyelerde meydana gelen değişiklikler de çeşitli faktörlere bağlı olarak gelişebilmektedir. Ayrıca bu farklılıkların 14 ilçenin tamamına genellenmesi de halkın yanlış yönlendirilmesine neden olmaktadır. Manisa ili genelinde bin 600 adet içme suyu deposu mevcut olup, tamamı ilgili daire ve personelimizin sürekli kontrol ve denetimi altındadır. Mesken, okul, cami ya da hastanelerin ana hat sonrasında bulunan kendi sorumlukları içerisindeki eski tesisatlarından veya depolarından kaynaklanan sorunlar bu seviyeleri doğrudan etkileyebilir. Ayrıca, bölgenin içme suyu hattında oluşan arızaların giderilmesi esnasında da hat tamamen su ile dolana kadar klor oranında azalma meydana gelebilir. Dolayısıyla yapılan her analizin mutlak bir doğruluğu ve geçerliliği bulunmamaktadır. Sözü edilen ishal vakaları da içme suyu dışında mevsim geçişlerinde yaşanan salgınlar, toplumsal olarak paylaşılan mekanlardaki hijyen koşullarının uygunsuzluğu ve gıda zehirlenmesi gibi çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilmektedir. Eğer iddia edildiği gibi şebeke kaynaklı bir sıkıntı mevcut olsa, çok daha geniş kitleleri tamamen etkileyen raporlu vakaların yaşanması gerekirdi. Ayrıca açıklamaya kanıt olan belgede 751 kontrol izlemesi yapıldığı, bunlardan 496’sının “UYGUN” olduğu, 258’inin ise “UYGUNSUZ” olduğu ifade edilmektedir. Bu durumda paylaşılan belgeye göre 14 ilçeden alınan numunelerin yüzde 66’sının uygun, yüzde 34’ünde ise klor eksikliği bulunduğu yönünde olmalıdır.”

Yatırım planlamaları yılsonunda yapılıyor

Açıklamada, etkinlik planlamalarının Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığı ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün ayrı bir bütçe ve işleyişe sahip olduğu da vurgulandı. Kurumun yatırım planlamalarının, yapılan açıklama ya da basın toplantılarına bağlı olarak değil, her yılsonunda belirlenen stratejik plan ve bütçeye göre gerçekleştirildiğinin de altı çizildi. İçme suyu konusuna gösterilen hassasiyet için de teşekkür eden MASKİ yetkilileri, MASKİ’nin göreve başlamasıyla birlikte öncelikle içme suyu depolarının incelendiğini ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün ilk talimatının depo yenilemeleri olduğunu belirtti. 2016 içerisinde 190 içme suyu deposunu yenilemesinin ardından, yılsonunda yapılan planlamalarda 2017-18 yılları için de 460 depo onarımlarına 17 milyon liralık bütçe ayrıldığı ifade edildi. Bu depo yenilemelerinden 85’inin tamamlandığı belirtilirken, yenilemeyle kullanılamayacak durumda olan yerler için ise 46 adet yeni içme suyu deposu inşa edildiğinin altı çizildi. 2014 yılı öncesinde yapılan 71 içme suyu arıtma tesisinden sadece 20’sinin çalışır halde olduğunu hatırlatan MASKİ, bu tesislerin çalışır duruma getirilerek hizmete kazandırıldığını belirtti. 2015 yılından itibaren 21 adet yeni içme suyu arıtma tesisi yaparak il genelindeki tesis sayısını 71’den 92’ye çıkaran MASKİ, 10 milyon TL yatırım bedeli ile 40 adet içme suyu arıtma tesisi için ise projelendirme ve ihale çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Tam analiz raporları kamuoyuyla paylaşıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, tesisatlarında ve kendilerine ait depolarında herhangi bir sorun bulunmayan vatandaşların içme suyu tüketirken içlerinin rahat olabileceğini söyledi. MASKİ, bölgedeki tek akredite laboratuvar olan İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı’nın 14 ilçe merkezi ile mahallelerinden alınan ve hem mikrobiyolojik hem de kimyasal tam analizleri içeren raporları da kamuoyuyla paylaştı.

Halk sağlığı yeni mi umursanmaya başlandı ?

Manisa’nın 17 ilçesindeki içme suyunun içime uygunluğunun uzun yıllardan bu yana rutin olarak kontrol edildiğinin altını çizen MASKİ Genel Müdürlüğü, konunun neden şuan gündeme getirildiğine de yanıt aradı. 2005 yılında yürürlüğe giren yönetmelik ve daha öncesine ilişkin sessizliğin sürdüğünü belirten MASKİ, halk sağlığının yeni umursanmaya başlanmasının altında yatan nedenlerin kamuoyunca değerlendirilmesinde fayda olduğunu vurguladı. 2014 yılı öncesindeki raporların İl Özel İdareleri ve ilgili belediyelerin sorumluluğunda olmasından dolayı bu raporlara erişim imkanları bulunmadığını da ekleyen yetkililer, dolayısıyla bilgileri dahilinde olmayan bu raporlarla ilgili açıklama yapılmasının da mümkün olmadığını ve bu açıklamanın İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nce kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini belirtti.

Altyapıya hangi dönemde bu kadar yatırım yapıldı?

Kurumun yaptığı açıklamada ayrıca, MASKİ Genel Müdürlüğü’nün kuruluşundan bu yana Manisa’nın 17 ilçesinde yaptığı altyapı yatırımına da yer verildi. Temmuz 2014’ten bu yana MASKİ’nin 270 milyon TL değerinde altyapı yatırımı gerçekleştirdiği ifade edilerek, Manisa’nın altyapısına hangi dönemde böylesine büyük bir yatırımın yapıldığı soruldu. Devam eden ve planlanan yatırım bedelini ise 732 Milyon TL olarak açıklayan MASKİ yetkilileri, göreve geldikleri günden itibaren amaçlarının Manisa’nın her anlamda daha sağlıklı ve yaşanabilir bir yer olmasını sağlamak olduğunu belirtti. Son olarak ise, görev alanına ait bilgilerin ilgili kamu kurumunca paylaşılması gereken kurumlar dışında, üstelik halkta infiale ve çeşitli polemiklere yol açabilecek şekilde paylaşılması, üzüntü verici olmasının yanı sıra düşündürücü olduğu vurgulandı.