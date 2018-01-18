Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakalarında Turgutlu okulları adeta ambargo koydu.

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. 2017-2018 yılı Okul Spor Faaliyetleri kapsamında Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Çok Amaçlı Spor Salonu’nda, yapılan Okullararası Gençler Masa Tenisi il birinciliği müsabakaları sona erdi.

2017-2018 yılı Okul Spor Faaliyetleri kapsamında Çok Amaçlı Spor Salonu’nda düzenlenen Gençler kız-erkek masa tenisi il birinciliği müsabakalarına 29 erkek ve 14 kız takımı olmak üzere toplam 264 sporcu katıldı. Hayli renkli ve çekişmeli görüntülerin yaşandığı müsabakanın ardından Genç erkekler kategorisinde Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken, Genç kızlar kategorisinde ise Turgutlu Senem Aka Anadolu Lisesi birinci oldu.

Müsabakalarda genç erkekler kategorisinde Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Akhisar Özel Yüksel Anadolu Lisesi üçüncü, Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu. Genç kızlar kategorisinde Turgutlu Senem Aka Anadolu Lisesi birinci, Akhisar Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Akhisar Anadolu Lisesi üçüncü, Turgutlu Şehit Suat Akıncı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ise dördüncü oldu. Oynanan final maçları sonrası düzenlenen törende dereceye giren takımlara okul sporları tertip komitesi tarafından madalyaları ve kupaları verildi.