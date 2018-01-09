Turgutlu Marangozlar Esnaf Odasında seçim heyecanı yaşandı. 232 üyesi bulunan Marangozlar Odasında 191 üye seçime katıldı, 190 oyun geçerli sayıldığı seçimde 109 üyenin oyunu alan mevcut başkan Ali Laleseven yeniden Marangozlar Odası başkanlığına seçildi. başkanlık için aday olan Ünal Kağba ise 81 oy aldı.

Köşk Düğün salonunda yapılan olağan genel kurulda üyeler oy kullandı.

Divan seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından yönetim kurulu üyeler tarafından ibra edildi. Divan başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanı Hasan Geriter yaptı. Genel Kurula TUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın, Turgutlulu esnaf odaları başkanları ve kongre üyeleri katıldı.

Genel kurulda mevcut başkan Ali Laleseven ile aday olan Ünal Kağba birer konuşma yaptılar. Saat 17.00′ de sona eren oy verme işleminin ardından oy sayımı yapıldı. Kullanılan oyların 109’unu alan mevcut başkan Ali Laleseven yeniden başkanlığa seçildi.