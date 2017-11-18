Turgutlu Belediyesi’nin Zafer Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle hayata geçirerek 19 Mayıs’ta ziyarete açtığı Turgutlu Kent Müzesi, ziyaretçilerinin takdir ve beğenilerini toplamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde müzeyi ziyaret eden Manisalı araştırmacı yazarlar da görüşlerini yazılarına taşıyarak başta Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin olmak üzere müzede emeği geçenleri takdir ettiklerini belirttiler.

Manisa’da yaşayan araştırmacı yazarlar Ali Haydar Aksakal, Osman Özbaş, Celil Altınbilek ve Erkan Akbalık, geçtiğimiz günlerde Turgutlu Kent Müzesi’ni ziyaret ettiler. Kent Müzesi Sorumlusu Mehmet Gökyayla’nın eşlik ettiği ziyarette beğenilerini dile getiren yazarlar, sonrasında da kaleme aldıkları yazılarında takdirlerini belirttiler. www.tarihistan.org internet sitesinde yayınlanan ‘Turgutlu, Manisa ve Kent Müzesi’ başlıklı yazısında Erkan Akbalık, “Özellikle kent müzeleri bulundukları yerler için adeta birer hafıza görevini görmektedirler. Toplumun her kesiminden bireylerin, ziyaret ettiklerinde, sergilenen objelerde kendilerinden ve geçmişlerinden bir şeyler bulabildikleri, hatırlayıp hafızalarını tazeleyebildikleri yerlerdir. Çocuklarımız kent müzelerinde ebeveynlerinin anlattıklarını bizzat görerek ve yaşayarak pekiştireceklerdir. Teorik eğitimin hiçbir zaman pratik kadar etkili olmadığı malumdur. Teoriyi pratik ile desteklemek ise kalıcı öğrenme sonucunu doğurur. Bu şekilde eğittiğimiz çocuklarımız yaşadıkları şehri daha farklı sahipleneceklerdir. Türkiye’de açılan kent müzelerine gösterilen ilgi ile birlikte kent müzelerine olan ihtiyacın farkına varıldı ve hızlı bir şekilde kent müzeleri oluşturulmaya başlandı. Şirin ilçemiz Turgutlu Manisa’ya bağlıdır. Hafiften kıskanmadım dersem yalan olur. Buna gıpta ettim demek daha doğru olacak. Çünkü kıskanmakta menfi bir yön var bizim ki olsa olsa gıpta olur. Güzel şehrimizin bu eksikliğini tamamlamak üzere çalışmalar yapıldığına dair duyumlar geliyor. Sevindirici haberler bunlar. İlimizin değerli yöneticilerinden Turgutlu örneğindeki gibi çalışma yapılacağına olacağına inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

“Turgutlu’da Kültürel Limit Artıyor”

Romanları ve farklı türlerdeki eserleri ile tanınan Osman Özbaş ise Turgutlu Kent Müzesi ile ilgili düşüncelerini kişisel internet sitesinde yayınladığı yazısında dile getirdi. Özbaş, ‘Turgutlu’da Kültürel Limit Artıyor’ başlıklı yazısında, “Müzede gezilecek ve anlatılacak daha birçok hikâye var; ama genel olarak söylemek gerekirse, objelerin arka planındaki tarih bileşeni özellikle 3 ismin sacayağında şekillenmiş; bir-Turgutlu’ ya damgasını vuran eski belediye başkanı (1900-1985) Cevdet Öktem. İki, Ahmet Hamdi –ki çok yönlü bir adam, sanatçı, fotoğrafçı, adına bir kitap hazırlanması gereken bir kent aşığı kişiyi saymak gerekiyor. Ve bugünün belediye başkanı: Turgay Şirin. Sanırım Turgutlu’daki kültürel limiti zorlayıp ileriye götüren de o olmuş; öyle ki bazı basın açıklamalarını müzede yapacak kadar şehir kültürünü benimseyen bir karaktere sahip. Kendilerinin bu işe verdiği emeği saygıyla anıyorum” diyerek Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’in kültürel konulardaki hassasiyetini vurguladı.

“Usta Yazarlarımıza Teşekkür Ediyorum”

Yapılan hizmetlerin vatandaşlar nezdinde takdir görmesinin kendilerini çok memnun ettiğini vurgulayan Başkan Turgay Şirin, “Elbette çabalarımızın, çalışmalarımızın yerinde olduğunu, amacına ulaştığını böylesi kıymetli kalemlerden okumak bizleri ayrıca onurlandırıyor. Bu şehrin tarihi ve sosyal dokusu çok ama çok önemli. Hayata geçirdiğimiz fiziki yatırımların, projelerin yanında kültürel çalışmalar da bu yüzden ayrı bir öneme haiz. Kent Müzemiz de bu çalışmalarımız arasında yer alıyor. Duyarlılıkları ve ilgileri için Sayın Erkan Akbalık ve Sayın Osman Özbaş’a biz kez daha teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.