Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’in adının kullanılarak hayırseverlerin arandığı ve iyi niyet duygularının istismar edilerek engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye alınacağı ve bunun gibi gerekçelerle para yardımı talebinde bulunulduğundan bahisle, vatandaşlarımızdan kendilerini arayarak yardım talep eden bu şahıslara itibar etmemeleri ve böyle bir durumla karşılaşmaları halinde ivedilikle Valilik, Kaymakamlık, Emniyet, Jandarma ya da Savcılığa bildirmeleri hususu Valiliğimizce 8 Kasım 2017 tarihinde yapılan duyuru ile kamuoyu ile paylaşılmış idi.

Ancak, bu tarihten sonra da Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’in adının kullanılarak, (zaman zaman da sesinin taklit edilerek) hayırseverlerin arandığı ve iyi niyet duygularının istismar edilerek engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye alınacağı ve bunun gibi gerekçelerle para yardımı talebinde bulunulmaya devam edildiği öğrenilmiştir.

Gerek Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer gerekse Manisa Valiliği adına hiçbir hayırsever kişi ya da kuruluş aranarak engelli vatandaşlarımız veya diğer ihtiyaç sahipleri için yardım talebinde bulunulmamaktadır.

Bu nedenle, hayırsever kişi ve kuruluşların Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve Manisa Valiliği adına kendilerini arayarak yardım talep eden bu şahıslara itibar etmemeleri, böyle bir durumla karşılaşmaları halinde ivedilikle Valilik, Kaymakamlık, Emniyet, Jandarma ya da Savcılığa bildirmeleri, kamuoyunun dikkatine önemle ve saygıyla duyurulur.