Türkiye’de bitkisel üretime ait tarımsal alan, üretim miktarı, ağaç sayıları, verim bilgileri ile gübre, tarımsal ilaç, organik tarım, tarımsal alet ve makine sayılarına ilişkin istatistikler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB)’nın il ve ilçe müdürlüklerinden, TÜİK tarafından derlenmektedir. TÜİK tarafından yayımlanan 2016 yılı geçici verilerine göre, ülkemizde 558 549 dekarlık alanda salçalık domates ekilmiştir. Ülkemizdeki salçalık domates üretimi bir önceki yıla göre % 9,6’lık bir düşüş göstererek 4 018 753 ton olmuştur.

2016 yılında salçalık domates üretim miktarı en yüksek 5 il sırasıyla, Bursa(1 196 998 ton), Manisa (776 878 ton), İzmir (698 439 ton), Balıkesir (406 726 ton) ve Şanlıurfa (229 388 ton)’dır. Ülkemizde 54 ilde salçalık domates üretimi yapılmış olup en az salçalık domates üretimi yapılan il ise 7 tonla Giresun ilidir.

2016 yılında Ege Bölgesi’nde salçalık domates üretim miktarı bir önceki yıla göre %6,0 azalarak 1 553 300 ton olmuştur. Ege Bölgesinde 204 824 dekarda hasat yapılmıştır. Ege Bölgesi Türkiye toplam salçalık domates üretiminin% 38,7’sini karşılamaktadır.

2016 yılında Ege Bölgesi illeri arasında en fazla salçalık domates üretimine sahip il 776 878 tonluk üretimle Manisa ili olurken en az salçalık domates üretime sahip olan il ise 329 tonla Afyonkarahisar ilidir.

2016 yılı geçici verilerine göre, Manisa ilindeki salçalık domates üretimi, bir önceki yıla göre % 14,6 azalarak 776 878 ton olarak gerçekleşmiş olup Manisa ili, bu üretim miktarı ile Türkiye üretiminin % 19,3’ünü karşılamaktadır. Manisa ili, bu değerle en fazla salçalık domates üretimi yapan 2. il konumundadır.

2016 yılı geçici verilerine göre Manisa ilinde salçalık domates üretiminin en fazla olduğu ilçeler sırasıyla Akhisar (165 552 ton), Salihli (133 996 ton), Saruhanlı (111 744 ton), Şehzadeler (79 152 ton) ve Turgutlu (67 249 ton)’dur.