Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası (MİS), Ocak ayı olağan yönetim kurulu toplantısını Manisa’da gerçekleştirdi. Turgutlu Belediye Başkanı ve MİS Genel Başkan Yardımcısı Turgay Şirin ile MASKİ Genel Müdürü ve MİS Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Coşkun’un ev sahipliğinde düzenlenen toplantı sonrasında konuklara Manisa’nın tarihi ve doğal güzellikleri tanıtıldı.

Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası’nın (MİS) Ocak ayı olağan yönetim kurulu toplantısı Manisa’da gerçekleştirildi. Bartın Belediyesi ve MİS Genel Başkanı Cemal Akın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Turgutlu Belediye Başkanı ve MİS Başkan Yardımcısı Turgay Şirin ile MASKİ Genel Müdürü ve MİS Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Coşkun ev sahipliği yaptı. Yönetim kurulu üyesi belediye başkanları ve genel müdürlerin yanı sıra, MİS’e üye çeşitli illerden belediye başkanlarının katılımıyla gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda görüşülen gündem maddeleri arasında, taşeron çalışanlara kadro tahsisini öngören kanun hükmünde kararnameye ilişkin konular da yer aldı.

“Manisamıza hoş geldiniz”

Toplantının açılış konuşmasını MİS Genel Sekreteri Mehmet Oruçöz gerçekleştirdi. Genel Sekreter Oruçöz’ün ardından hoşgeldiniz konuşması yapan Genel Müdür Coşkun, “Göreve geldiğimiz günden beri çok zor şartlar altında Manisamızın 17 ilçesine hizmet götürüyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu çalışmalar sonrasında vatandaşlarımızın yüzlerindeki içten bir tebessümü görerek, bir “Allah razı olsun” sözünü duymak bizler için en büyük mutluluk kaynağı. MİS çatısı altında da aynı şekilde bu hizmetleri yerine getirmekten ve sizleri ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Manisamıza hoş geldiniz. İyi ki buradasınız ve bu hizmetlerde birlikteyiz” dedi.

“Başkan Şirin: Hayırlı, uğurlu olsun”

Coşkun’un ardından söz alan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de, sözlerine Türkiye’nin dört bir yanından gelen konukları Manisa’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek başladı. Başkan Şirin, “Ortaya koyduğumuz çalışmalarımızla daha yaşanabilir bir yer haline getirmenin çabasında olduğumuz Manisamıza şeref verdiniz. Elbette ki hepimizin ortak çabası, görev yaptığımız yerleri el birliğiyle güzelleştirmek ve vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmektir. Sendikamızın aylık yönetim toplantısını şehrimizde gerçekleştirmek de bizler için ayrıca mutluluk vericidir. Toplantımızda aldığımız kararların hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yalçınkaya’nın katılımıyla Kent Park’ta öğle yemeği

Toplantının ardından konuklar, Atatürk Kent Parkı ziyaret etti. Öncelikle Kent Parkı dolaşan misafirler, gezinin ardından öğle yemeği programına katıldılar. Kanyon Kafe’de organize edilen yemek programı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen ve Şehnaz Başaran, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ daire başkanlarının programa katılımıyla gerçekleşti. Yemek sonrasında Genel Sekreter Yalçınkaya bir konuşma yaparak konuklara ‘Hoş geldiniz’ dedi ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti. Yalçınkaya, “Yayınlanan kanun hükmünde kararname ile taşeron çalışanlarımızın şartlarında yeniden bir düzenlemeye giderek iyileştirmeler gerçekleştiriyoruz. Bu sürecin gerek kurumumuz gerekse de çalışanlarımız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Sonrasında söz alan Bartın Belediyesi ve MİS Genel Başkanı Cemal Akın da, çok güzel şekilde ağırlandıklarını ifade ederek, misafirperverliklerinden ötürü Büyükşehir ve MASKİ ailesine teşekkürlerini iletti. Sonrasında gerçekleştirilen hediye takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi yapılarak Manisa hatırası ölümsüzleştirildi.