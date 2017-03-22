- KURSLARA İÇİN PROTOKOL İMZALARI ATILDI
- KENDİ ÜRETTİMİ DRONLA LİDERLİĞE OTURDU
- 9 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
- TURGUTLU’DA 113 BİN VATANDAŞ OY KULLANACAK
- MÜŞTERİLERİN GÖZBEBEĞİ OLDU
- 5 ASIRLIK GELENEĞİN MACUNU DUALARLA KARILDI
- MUHTARDAN BAŞARILI ÖĞRENCİLERE MORAL DESTEĞİ
- CHP’Lİ KAYABAŞ’TAN TAZİYE MESAJI
- FARKINDALIK GÜNÜNDE ONLARI YALNIZ BIRAKMADILAR
- GEDİZLİ VE SAYAR BİR ARAYA GELDİ
- BAHARIN MÜJDECİSİ NEVRUZ KUTLANDI
- SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV ALDI!
- TURGUTLU BİR DOSTUNU KAYBETTİ
- ÇARŞI PAZAR ‘HAYIR’ İÇİN GEZİYORLAR
- BERBER TURGUTLU’DA ESNAFLA BULUŞTU
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