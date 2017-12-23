Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi il birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen’Genç Seda Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma yarışmasında ilk 2 sırayı Turgutlulu öğrenciler paylaştı.

Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ev sahipliğinde Halil Kale Fen Lisesi konferans salonunda yapıldı. 16 ilçenin imam hatip okulları arasında yapılan Manisa Kur’an-ı Kerim Okuma il yarışmasında Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Durmuş Özdemir birinci, Turgutlu’da yaşayan ve Yunusemre Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okuyan Fatih Buhari Kösece ikinci, Salihli Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ergül Fidangül üçüncü oldu.

Turgutlu yapılan yarışmaya Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Manisa Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Ölmez, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, okul müdürleri ve bir çok davetli katıldı. Yarışmaya katılan öğrencilere ilim Yayma Cemiyeti ve TİMDER tarafından çeşitli hediyeler verildi. Yarışmayı kazanan öğrencilere de, birinciye 1 tam altın, ikinciye 1 yarım altın ve üçüncüye bir çeyrek altın ile ödüllendirildi.