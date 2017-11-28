Turgutlu Turan Mahallesi Tütüncüler Sokak’ta bulunan Kent Taksi çalışanları kulübe istiyor.

Turgutlu’da bulunan 13 taksi durağının 12’sinde durak olduğunu söyleyen taksiciler sadece kendi duraklarında kulübe olmamasından dolayı özellikle kış aylarında büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Kent Taksi Durağı başkanı Mehmet Cansıkmaz Belediye’den ya da Büyükşehir Belediyesinden destek beklediklerini belirtti. Cansıkmaz; “Turgutlu’da ki 13 durağın 12’sinde kulübe var bizde yer olmadığı gerekçesiyle durak yapılmadı, ama bu bize ciddi sıkıntılar yaşatıyor. Özellikle kış aylarında yağmurun altında, soğukta beklemek zorunda kalıyoruz. Aslında burada biz yer de gösterdik Pazar Sokak araç trafiği olmayan müsait bir sokak. Bizler Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı (UKOME) ye her ay 800 TL gibi bir ücret ödüyoruz ve karşılığında da gördüğümüz bir şey yok, en azından bize bir kulübe sağlarlarsa memnun olacağız.” dedi.