Turgutlu Berberler ve Kuaförler Odasının Ocak ayında yapılacak olan kongresinde Vala Kulduk başkan adaylığını, düzenlediği basın toplantısı ile duyurdu. Has Fırın Kafeteryada gerçekleştirilen basın toplantısında Kulduk’un meslektaşları da hazır bulundu.

“Bu Göreve Talibiz”

Turgutlu Berberler ve Kuaförler Odası Başkan Adayı Vala Kulduk: “Ocak ayı içerisinde yapılması planlanan Turgutlu Berberler ve Kuaförler Odası seçimleri öncesi Adaylığımı açıklıyorum. Berber ve kuaför arkadaşlarımın sorunlarını çok iyi biliyorum. Bu sorunların çözüme ulaştırılması, berber ve kuaför esnafımızın hak ettiği değeri bulması için bu göreve talip olduk. Mesleğinde belirli bir noktaya gelmiş, genç ve dinamik bir kadro oluşturduk. Yönetim kurulumuzda yer alan arkadaşlarım ile birlikte odamızı hak ettiği yere getireceğimize kimsenin en ufak şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.