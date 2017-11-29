Seramiksan oyuncuları, Musacalı Mahallesinde çocuklara kitap dağıttı.

Vestel Venus Sultan Ligi ekibi Seramiksan oyuncuları ve teknik heyeti Turgutlu’nun Musacalı mahallesinde öğrencilere kitap dağıtıp, voleybol oynadılar.

Musacalı İlkokul müdürü Ergün Karabacak tarafından düzenlenen etkinlikte oyuncular, okul hakkında bilgi alırken, mahalle sakinleri tarafından ikram edile gözlemelerden yediler.

Takım oyuncularından Sedef Sazlıdere, çocukların ileriki zamanlarda daha bilgili bireyler olabilmeleri için bu etkinlikte bulunduklarını belirterek, şunları söyledi;”Bugün buraya çocuklarla bir arada olmak ve kitap hediye etmek için geldik, kitapları okuyup daha bilgili bireyler olabilmeleri için. Hep birlikte voleybol oynadık, sohbet ettik, tanıştık ve keyifli vakit geçirdik. Umarım bu etkinlikler diğer okullarda da devam eder.”dedi.

Oyuncular daha sonra okul öğrenci ve öğretmenleri ile fotoğraf çekilerek okuldan ayrıldılar.