ABD Başkanı Donald Trump’ın, Müslümanların ilk kıblesi Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesi Turgutlu’da da Cuma namazı çıkışında protesto edildi.

ABD Başkanı’nın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesinin ardından özellikle İslam coğrafyasından tepki yağmaya devam ediyor.

Hıristiyan ve İslam ülkeler Trump’ın kararını barışa engel olarak görürken Turgutlu’da da Cuma namazı çıkışı Kudüs eylemi yapıldı. Trump’ın kararı protesto edilirken tekbir sesleri yükseldi.

Turgutlu Sivil Dayanışma Platformu tarafından yapılan basın açıklamasında;”Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın hukuksuz Kudüs açıklaması, insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs, tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir.Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır.Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam’ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. İslam’ın harem-i izzeti olan Kudüs’ü tacize teşebbüs edenler, Türküyle, Arabıyla, Kürdüyle tüm Müslümanlarda Selahaddin Eyyubi ruhunun dirilip karşılarına dikildiğini göreceklerdir. Türkiye’nin, İnsanlığın silueti olan Kudüs’ün mahremiyetine yönelik bu saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu güçlü tepkinin sonuna kadar arkasındayız. Diğer taraftan, Amerika Birleşik Devletleri’nin bu kararı, dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür. Bu hadise, Cumhurbaşkanımızın, küresel sistemin çarpıklıklarına ve adaletsizliklerine karşı uzun zamandır dile getirdiği “dünya 5’ten büyüktür” itirazının haklılığını teyit etmiştir. İslam’ın kalbine saplanmaya çalışılan bu hançere, ancak tüm Müslümanların iki elin parmaklarının kenetlenmesi gibi bütünleşmesiyle engel olabiliriz. Biz Müslümanlar olarak Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye, her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız. İslam Dünyası bütün Filistin topraklarına ve Filistin’in Başkenti Kudüs’e sahip çıkmalı siyasi, ekonomik, hukuki her türlü desteği sağlamalıdır. Kudüs Filistin’in başkentidir. Bütün Müslümanların kutsalıdır. Hiçbir zaman İsrail’in başkenti olmayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Basın açıklamasında Ak Parti Turgutlu İlçe Başkanı Mürşit Gedizli ve Saadet Partisi Turgutlu İlçe Başkanı Abdullah Güzel’de yer aldı.