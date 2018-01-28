Turgutlu’da çocukların yeni yuvası Konuşan Eller Kreş ve Gündüz bakım evi dualarla açıldı.

Turgutlu’da 0-66 aylık çocukların bakılacağı, çalışan annelerin yardımcısı olacak olan Konuşan Eller Kreş ve Gündüz Bakım evi Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın katılımı ile açılışı gerçekleştirildi.

Turgutlu Özel Konuşan eller Kreş ve Gündüz Bakım Evi modern ve nezih yerinde Turgutlulu çalışan anne ve babaların en büyük destekçisi olacaklarını belirterek kapılarını açtı. Açılışa Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, AK Parti İlçe Başkanı Mürşit Gedizli, AK Parti Büyükşehir Meclisi üyesi Hatice Gözeten, İlçe Sağlık Müdürü Murat Yücetürk ve bir çok davetli katıldı.

Konuşan Eller Kreş ve Gündüz Bakım evi sahibi Figen Bildik, “Turgutlu’da çalışan anne ve babaların çocuklarını rahatça getirebilecekleri bir yer olan Konuşan Eller Kreş ve Gündüz Bakım evi, uzun emekler sonucunda bu gün kapılarını açıyoruz. Kreşimizde 0-66 aylık çocukların bakımı uzman personelimiz ile yapılmaktadır. Kamera sistemi ile aileler çocuklarını her an takip edebilirler. Biz burada ahlaklı, dinine bayrağına devletine sahip nesillerin yetişmesi için çaba gösteriyoruz. Bugün bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ederim.

Turgutlu’daki açılışa katılan Selçuk Özdağ, “bugün burada çalışan anne ve babaların en büyük destekçisi olan bu kurumlar, ailelerin en büyük yardımcısıdır. Burada hem bir yatırım ve istihdam var, hem de gelecek nesillerin devamını sağlayan ailelerin çocukları sağlıklı ve iyi bir şekilde yetiştirilmesi sağlayacak olan Konuşan Eller Kreş ve Gündüz Bakım evi Turgutlululara hayırlı olsun, bu güzel mekan için uğraş veren başta Figen hanım ve ekibine de teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından yapılan dua ile kurdelesi kesildi. Konuşan Eller Kreş ve Gündüz Bakım evinin açılış organizasyonunu yapan Medyatix ‘e kusursuz çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.