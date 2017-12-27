TUTSO’nun Aralık ayı olağan Meclis toplantısı pazartesi akşamı Turgutlu Köfteci Ramiz Resturantta Yavuz Semizler Başkanlığı’nda gerçekleşti.

2017 yılının son meclis toplantısı saygı Duruşu ve İstiklal Marşının ardından, toplantının açılış konuşmasını Meclis Başkanı Yavuz Semizlerı, 2018 yılının ülkemiz adına hayırlar getirmesini diledi.

Meclis Başkanın ardından Meclis gündemindeki maddelerin görüşülmesine geçildi. Meclis toplantısında 2018 yılı bütçesinin 1 milyon 600 olarak oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddelerinin oylanmasından sonra kürsüye gelen TUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın; “ Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Yönetimimiz, Meclisimiz, personelimiz üye memnuniyeti ve üye yararına yapılacak her türlü gayreti mesai gözetmeksizin yapmaktadırlar. Bizim için asıl olan üyeye hizmettir. Sizlere bu mecliste bütçemizi sunuyoruz 2018 yılı bütçemizi 1.600.000. TL gelir 1.600.000 TL gider bütçesi olmak üzere denk bütçe olarak hazırladık. Geçen yıl olduğu gibi önümüzdeki yıl da faaliyet belgesi, oda kayıt belgesi v.b evraklardan ücret almıyoruz. Yeni bütçemizin kurumumuza ve üyelerimize hayırlı olmasını 2018 yılının üyelerimiz için sağlık mutluluk ve bol kazançla geçmesini temenni ediyorum.” dedi

Meclis Başkanı Yavuz Semizler, meclis toplantısına ev sahipliği yapan Turgutlu Köfteci Ramiz işletme sahibi ve Meclis Başkan Yardımcısı Tayfun Erkan başta olmak üzere tüm çalışanlarına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek toplantıya son verdi.