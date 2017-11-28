Kocatürklü öğrenciler Manisa Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç’i makamında ziyaret ettiler

Turgutlu Kocatürk Okulları bir dizi ziyaret için Manisa’ya gittiler. Manisa’da Milli Eğitim Müdürünü ziyaret edip öğretmenler gününü kutlayan öğrenciler daha sonra Manisa İl Emniyet Müdürünü ziyarette bulundular. Kocatürk okullarıTurgutlu Kampus Genel Müdürü Tahsin Bozkurt ve beraberindeki öğrenciler Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç’i makamında ziyaret etttiler. Kocatürk Okullarının başarılarından haberdar olduğunu, ziyaretlerinden çok memnun kaldığını dile getiren Emniyet Müdürü Bilgiç,öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Kocatürklü öğrenciler Manisa İl Emniyet Müdürünün eşinin de bir öğretmen oluşu nedeniyle kendisinin nezdinde eşinin ve tüm öğretmenlerin de öğretmenler gününü kutladılar. Emniyet Müdürü Bilgiç, “Turgutlu’dan, kasabadan ismini tüm Türkiye’ye duyurmuş olan Kocatürk Okullarının, kendi gibi ismi Türkiye’ye nam salmış bir idareciyi de Tahsin Bozkurt’u da Genel Müdür olarak almasının çok doğru bir tercih olduğunu, bu konuda da ayrıca tebrik ediyorum. En kısa zamanda da okulunuzu ziyarete geleceğim” dedi. Kocatürk okulları genel Müdürü Tahsin Bozkurt, “Manisa Emniyet Müdürü öğrencilerimize ve bizlere göstermiş olduğu ilgiden ötürü teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyorum” dedi.