Turgutlu’da minikler astronot giysilerini giydiler. Uzay çadırında hoşça vakit geçirdiler.

Turgutlu Kocatürk okulları tarafından Cumhuriyet Anaokulu öğrencilerine destek olarak, uzay ilgili meraklarını giderdiler. Kocatürk okulları tarafından Cumhuriyet Anaokulu bahçesine kurulan dev Planetaryum çadırında minik öğrenciler uzay ilgili merak ettiklerini öğrendiler.

Tarih boyunca insanlığın gökyüzüne duyduğu ilgi geleceğe yön verdi. Turgutlu Kocatürk Okulları gökyüzüne kayıtsız kalmadı . Gezegen evi ile Cumhuriyet Anaokulu’ndaki minik öğrenciler merakını giderdiler. Kocatürk okullarının anasınıfından başlayan planetaryum sunumları, İlkokul, Ortaokullarda da devam edeceği belirtildi.

Kocatürk Okulları Turgutlu’da Cumhuriyet Anaokulu öğrencilerine Planetaryum Çadırıyla unutulmaz anlar yaşattığı miniklerin sevincine Turgutlu Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez’de ortak oldu.

Kocatürk Okulları Genel Müdürü Tahsin Bozkurt, “Kocatürk okulları olarak eğitimdeki kalitemizin yanında, bizden destek isteyen okullarımıza da desteklerimiz sürdürüyoruz. Bugün de burada anaokulundaki minik öğrencilerimize uzay ile ilgili meraklarını giderdik. Kocatürk okulları olarak bizler her zaman okullarımızın yanındayız” dedi