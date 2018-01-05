Turgutlu’dan Siirt’e yardım elini uzatan kocaman yürekli minikler duygulandırdı.
Turgutlu Kocatürk Eğitim Kurumlarında okuyan minik öğrenciler, Siirt ili Aktaş Köyü Anasınıfına yardım kampanyası sonucunda toplanan malzemeleri sevgilerini de katarak gönderdiler.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Siirt!teki minik öğrencilerin yardım talebine duyarsız kalmayan Kocatürklü minik öğrenciler kendi aralarında temin ettikleri, kitap, kıyafet, ayakkabı ve oyuncakları öğretmenlerinin gözetiminde kendileri gibi minik olan öğrencilere gönderdiler.