Manisa’nın Ahmetli ilçesinde meydana gelen olayda bir şahıs yanlışlıkla karısını kalbinden vurarak öldürdü. Ahmetli ilçesine bağlı Alahıdır mahallesinde yaşanan akıllara durgunluk verecek olay Pazar sabahı meydana geldi.

Ahmetli’ye bağlı Alahıdır Mahallesinde meydana gelen olayda sabah saatlerinde evinin avlusunda bekleyen İ.K.(46) demir bahçe kapısının zorlandığını fark etti. İ.K., kızının gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen şahsın eve geldiğini tahmin ederek yanında ki 9 mm çapında ki silahına dayandı. Avlu içerisinden arkasında kimin olduğunu bilmeden demir kapıya doğru 1 el ateş eden İ.K., kızının bağırması üzerine demir kapıyı açtı ve büyük bir şok yaşadı. Demir kapıyı aralayan şahıs eşi Ayşe Karaca’yı kanlar içerisinde yerde buldu. Demir kapının ardında karısını vurduğunu anlayan şahıs büyük şok yaşadı.

Ayşe Karaca ve kızı E.K.’nın gece kayınvalidesinde yatıya kaldığı ve sabah erken saatlerinde evlerine döndükleri, o esnada demir kapıyı açmak isterken eşi İ.K.’nın silahından çıkan kurşun ile hayatını kaybettiği öğrenildi.

Jandarma ekiplerince kazara eşini öldürdüğü iddia edilen İ.K.’yı olayda kullanılan tabanca ile birlikte gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.