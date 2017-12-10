Manisa’nın Turgutlu ilçesinde CHP Olağan Kongresi Mesadet Özcan Konferans Salonundan yapıldı.

Kongreye, CHP Grupbaşkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Milletvekilleri Mazlum Nurlu, Tur Yıldız Biçer, İlçe Başkanı Erk Kayabaş, 22. ve 24. Dönem Manisa Milletvekili Hasan Ören ve partililer katıldı.

Saygı duruş ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan kongrede, konuşan İlçe Başkanı Erk Kayabaş, İlçe Başkanlığı olarak gece gündüz demeden Turgutlu’nun ve ilçe halkının sorunlarını muhalefet görevleri gereği aralıksız yerine getirdiklerini söyledi.

CHP Genel Merkezinin almış olduğu kararları ve siyasi çalışmalar doğrultusunda faaliyetlerini yürüttüklerini dile getiren Kayabaş;”İnşallah 2019 genel ve yerel seçimlerinden zaferlerle ayrılacağız.”dedi.

Erk Kayabaş’ın listesinde Mahir Aksoy, Yusuf Bozkurt, Filiz Çaylak, Ramazan Duman, Nurdan Efe, Hatice Ekin, Arif Ersomer, Gökhan Görmez, Mehmet Kıvanç, Hakdan Koru, Recep Fikret Nasuhoğlu, Halil Özkaya, Hüseyin Paşaoğlu, Fahrettin Solmaz, Mustafa Yerlikaya yer alırken,

Yakup Çilel’in listesi ise Nurten Arpat, Bekir Başevirgen, Mehmet Bodağ, Burçin Çiber, Gülay Dönmez, Mahir Ek, Orhan Eratıcı, Hasan Fidan, İsmail Gülay, Fırat Honaz, Oktay İlbey, Aydın İmir, Ayhan Kalkancı, Ali Hikmet Nasuhoğlu, Saadet Ürkmez, Serap Yavuz isimlerinden oluştu.

Akşam saatlerinde sona eren seçim sonucunda 317 delegesi bulunan CHP’de 264 kişi oy kullandı. 7 oyun geçersiz sayıldığı seçim sonucunda Erk Kayabaş 119 oy alırken, oyların 138’ini alan Yakup Çilel ise yeni başkan seçildi.

Seçim sonucunda üyelere ve delegelere seslenen yeni başkan Çilel; “Bu seçim sonucunda kazanan CHP olacaktır. Önümüzde uzun bir yol ve aşılması gereken engeller var. Hep birlikte bunların üstesinden geleceğimizden ve Türkiye’yi aydınlığa çıkaracağımızdan şüphemiz yok.” dedi.