- KASABA İLK HAZIRLIK MAÇINI KAZANDI
- İTİRAZ REDDEDİLDİ, KAVŞAK PROJESİ START ALIYOR
- KAYABAŞ; “BELEDİYE UYUYOR AĞAÇLAR KURUYOR”
- GEDİZLİ;”BİRİSİ CENGİZ ERGÜN’E TURGUTLU’YU HATIRLATSIN”
- TURGUTLU KAVŞAK PROJESİNİ İTİRAZ, ERGÜN ‘İTİRAZLAR SİYASİ’
- CHP’Lİ KAYABAŞ KIBRIS BARIŞ HAREKATI’NI UNUTMADI
- KIBRIS GAZİ VE ŞEHİTLERİ ANILDI
- YENİ GARNİZON KOMUTANI GÖREVE BAŞLADI
- SOKAKLARDA SORUNLAR ÇÖZÜME KAVUŞUYOR
- 21 PERSONELE GÖÇ EĞİTİMİ
- ERGÜN TURGUTLU’YU HİÇE SAYIYOR
- TURGUTLULU KAMYONCU TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ
- GÖZLÜKLE 15 TEMMUZ’U YAŞADILAR
- TURGUTLUSPOR KARTEPE YOLCUSU
- TURGUTLU’ DA BİR YILDA 186 KİŞİ TUTUKLANDI
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