16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan Anayasa referandumuna iki hafta kala çalışmalarını sürdüren Hayır cephesinde CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer Cumartesi günü Turgutlu’da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Gazetemize de bir ziyarette bulunan Biçer burada yaptığı açıklamada 16 Nisan’da sandıktan Hayır çıkacağından emin olduğunu, halkla biraya geldiklerinde bunu çok net gördüğünü söyledi.

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer şu ifadelere yer verdi; “Referandum sürecinde artık son iki haftaya girdik, geriye sayım başladı diyebiliriz. Bizim içinde bu son süreç çok önemli. Bu süreçte çok net görünen bir durum söz konusu, Hayır seçeneği halkın vatandaşın etrafında, gönüllülük temelinde büyüyen bir seçenek oldu, Evet ise devlet eliyle, bütün devlet olanakları kullanılarak sürdürülen ve hayır diyenlere baskı unsuru olarak da kullanılan bir seçenek oldu. Bakın buna çok basit bir örnekte vereyim. Biliyorsunuz Başbakan ve Cumhurbaşkanının 2014 yılında yasalaştırdığı bir örtülü ödenek var. 2016 yılında bu örtülü ödenekten 1 Milyar TL harcanmış. Şimdi ise yani 2017 yılının ilk 3 ayında 450 Milyon TL harcanmış. Yani çok net görünüyor ki örtülü ödeneği Evet çalışmalarında kullanıyorlar. Tabi bu bizim paramız, bu para Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının parası, görülüyor ki bu parayı bir şekilde referandum çalışmaları için kullanıyorlar. Birde bu işin baskı boyutu var, bugün ülkemizde Evet demek çok kolay, herkes rahatlıkla çıkıp evet diyebiliyor ki demeli de zaten, ama hayır diyenler gözaltına da alınıyor, hayır diyenler hakaretlere de uğruyor ve baskının her türlüsü yapılıyor. Ama her şeye rağmen, bu baskılara rağmen çok net olarak, altını çizerek ifade ediyorum 16 Nisan’da sandıktan Hayır çıkacak. Bundan yüzde yüz eminim ben, çünkü yapılan bütün anketler her ne kadar bir birine yakın ya da çok az farkla hayır’ı önde gösteriyor olsa da, benim kanımca anketlere yansımayan bu korkutulmadan, bu baskıdan dolayı yansımayan hayır oyu verecekleri biz sahada görüyoruz. Yani bu anketlerin en az 10 – 15 puan üzerinde Hayır oyu çıkacak. Bundan sonraki süreç tabi ki çok önemli, Hayır’a karar vermiş buna gönül vermiş vatandaşlarımızın korkmadan bunu biraz daha zorlamayla katkıda bulunmaları gerekiyor. Gerçekten korkunun ecele faydası yok, zaten bizim en büyük mirasımız olan TBMM, özgürlüklerimiz, çağdaşlığımız, laikliğimiz olmadıktan sonra bizim bu ülkede huzurlu mutlu olmamız mümkün değil. İşte bunun için Referanduma son 15 gün kala hep birlikte Hayırları daha da büyütelim diyorum.”