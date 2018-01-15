Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan iade-i ziyaretler kapsamında CHP İlçe Yönetimini ziyaret etti.

Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan’ın iade-i ziyaretler kapsamında bugünkü durağı CHP Turgutlu İlçe Yönetimi oldu. 15 Ocak Pazartesi günü saat 11.00’de gerçekleşen ziyarette, İlçe Başkanı Yakup Çilel ve ilçe yönetimi tüm kadrosuyla Kaymakam Turan’ı karşıladı.

Ziyarette, geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden ilçe başkanı Çilel’e de başsağlığında bulunan Turan, diyalog ve karşılıklı güven içerisinde sorunların aşılacağını belirtti. CHP İlçe Başkanı Yakup Çilel ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ve Turgutlu için yapıcı olabilecek her duruşun ve davranışın yanında olacaklarını, Turgutlu’nun refahı için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Yönetim kurulu üyeleriyle de sohbet eden kaymakam Turan, görev yaptığı yerlerdeki anekdotlarını da paylaştı. CHP Yönetimi Kaymakam Turan’a da Nutuk ve Türk Bayrağı takdim ederken, Turan CHP Yönetimine misafirperverlikleri ve ikramları için teşekkür etti.