Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Gediz Elektrik’i ziyaret etti

Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ (Gediz) Manisa Bölge Sorumlusu Mehmet Emin Akcan’ı ziyaret etti. Kaymakam Turan Akcan’dan, Gediz’in Manisa’da sunduğu hizmetler ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Bir Aydem kuruluşu olarak İzmir ve Manisa illerinde yaklaşık 3 milyon müşterisine sürekli ve düşük maliyetli elektrik hizmetini sunma amacıyla faaliyet gösteren Gediz’in Manisa Bölge Sorumlusu Mehmet Emin Akcan, kaymakam Turan’a, indirimli elektrik satış kampanyaları, yenilenen konseptiyle ve hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Gediz Müşteri İlişkileri Merkezileri (MİM) ve Gediz İletişim Merkezi ile ilgili detaylı bilgiler verdi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sonunda Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Gediz ile Turgutlu Kaymakamlığı’nın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de yakın koordinasyon ve uyum içerisinde çalışmalara devam edeceğini söyledi. Gediz Manisa Bölge Sorumlusu Akcan ise “Gediz, Manisa halkına mümkün olan en iyi ve kaliteli hizmetleri sunmaya devam ederek müşteri memnuniyetini sürdürmeyi hedeflemektedir.” dedi.

Akcan, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Turan’a teşekkür etti. Kaymakam Turan da Gediz Manisa Bölge Sorumlusu Mehmet Emin Akcan’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.