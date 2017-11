CHP Turgutlu İlçe Başkanı Erk Kayabaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Açıklamasında atanamayan öğretmenlere, öğretmen sorunlarına ve eğitim sistemine de dikkat çeken Kayabaş, “Ülkemizin başta ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel alanları olmak üzere, ihtiyaç duyduğumuz köklü değişimlerin gerçekleştirilmesinin, daha uygar ve gelişmiş bir toplumunun yaratılmasının ön koşulu eğitim düzeyimizin bulunduğu durumdan çok daha nitelikli bir konuma çıkarılmasıdır. Öğretmenlerimiz, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi, cumhuriyetçi ve Atatürkçü Düşünce Sistemi’ne göre çağdaş, ilerici, eşitliğe inanan, ilkeli bireyler olarak yaşama hazırlamalıdır. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde öğretmenlerin hak ettiği ilgi ve değeri gördüğünü, taleplerinin karşılandığını söylemek mümkün değildir. AKP iktidarları dönemlerinde başta öğretmenlerin toplumsal statüleri olmak üzere, ekonomik ve sosyal hakları ciddi şekilde gerilemiştir. Eğitim sisteminde neredeyse her yıl yapılan değişiklikler, Öğretim Birliği’ne vurulan darbe, siyasi kadrolaşma ve yandaş yönetici atama gayreti eğitimin içinde bulunduğu sorunları daha da derinleştirmiş; eğitimin dini referanslara göre şekillendirilmek istenmesi, sözleşmeli ve güvencesiz çalışma uygulamalarıyla öğretmenlerin yaşadığı sorunlar kat be kat artmıştır. Öğretmenlerin ve eğitim sisteminin içinde bulunduğu bu acı tablo kader değildir. Geleceğe güçlü bir şekilde hazırlanmak, Türkiye’yi dünyada hak ettiği yere getirmek için bu tabloyu değiştirmek zorundayız. Büyük Atatürk “Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder” diyor. Şanlı, yüksek bir millet olarak gelecekte var olmak için öğretmenlerimizin olanaklarını arttırmalı, çağdaş, akılcı bir eğitim sistemi kurmalıyız. Bu duygularla, Cumhuriyeti koruyacak ve yaşatacak nesiller yetiştirmek için mücadele eden tüm öğretmenlerimize başarılar diliyor, öğretmenler gününü kutluyor, atanamayan öğretmenlerimizin bir an önce öğrencilerine kavuşmasını temenni ediyorum.” Dedi.