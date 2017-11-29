Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu İlçe Başkanı Erk Kayabaş, Peygamberimiz’in (SAV) fakirin, ezilenlerin ve mazlumun yanında olduğunu söyledi.

CHP Turgutlu İlçe Başkanı Erk Kayabaş, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kayabaş, mesajında şöyle dedi:“Sevgili Peygamberimiz (SAV) her zaman mazlumun, ezilenin ve fakirin yanında olmuş, gösterişten, büyük saraylardan, göğe meydan okuyan şaşaalı binalardan uzak durmuştur. Peygamberimiz alçak gönüllüğü ile halkının en değer verdiği kişi haline gelmiştir. Aynı zamanda hiçbir zaman krallık taslamamış, doğruluktan sapmamıştır. Sevgili Peygamberimiz (SAV) hayatıyla örnek olmuştur. Umarız ki günümüzde dini siyasete karıştıranlar, Peygamberimiz’i (SAV) örnek alır ve hareketlerine çekidüzen verirler. Bu duygu ve düşüncelerimle Hz. Peygamberimizin doğum günü olan Mevlid Kandili’nin bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini; ülkemizin içine düştüğü zorlukları ve sıkıntıları yok etmesini ve adaletin hakim olduğu, insanların hiçbir zulme uğramadığı günlerin kapılarını açmasına vesile olmasını Allah’tan diliyor, Turgutlulu hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Mevlid Kandilini tebrik ediyorum.”