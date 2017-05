CHP Turgutlu İlçe Başkanı Erk Kayabaş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Kayabaş “Türk Ulusunun bağımsız ve özgür yaşama kararlılığının bir göstergesi olan Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, Yüce Atatürk’ü, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve gönül borcuyla anıyorum” dedi.

Kayabaş mesajında; “19 Mayıs, Atatürk’ün “Ulus egemenliğine dayanan, tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak, Türk Ulusu’nun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasını” sağlamak amacıyla başlattığı ulusal hareketin ilk adımıdır. Samsun’a varışının ardından ulusal birliği gerçekleştirmek ve bu hedefe ulaşmak düşüncesiyle bağımsızlık ışığını yakan Atatürk, kurtuluş sürecinde tarihsel adımların atılmasına öncülük etmiştir. Atatürk, kurduğu Cumhuriyet ve gerçekleştirdiği devrimlerle toplumu, Devlet’i ve kurumları çağdaş bir yapıya kavuşturmuştur. Cumhuriyet yönetimi, yurttaşları yurdunun ve Devleti’nin gerçek sahibi kılmıştır. Laik ve demokratik Cumhuriyet’in kurulması, yurttaşlarımıza önemli kazanımlar sağlamış, Ulusumuza çağdaş dünyanın kapılarını açmıştır. Cumhuriyet yönetimi herkesi kucaklamış, yurttaşların tümünü eşit haklara sahip kılmış, kadın-erkek ayırımına yol açan çağdışı düşünceyi ortadan kaldırmış, bireyin özgürleşerek haklarına kavuşmasının ve onları demokratik bir ortamda kullanmasının yolunu açmıştır. Türkiye’nin varlığını koruyabilmesi ve her dönem güçlü kalabilmesi, her şeyden önce Cumhuriyet’in değiştirilemez niteliklerinin, Atatürk devrimlerinin yaşatılmasına, tekil devlet yapısının korunmasına bağlıdır 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. Bugün belki ulusal egemenliğimiz kırılmalar geçiriyor belki baskı ve tehdit altında ama bu ülkenin geleceği umut yeşertiyor. Atatürk’ün de dediği gibi; “Gençler; cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz!” Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünkü gençliği ve yetişmekte olan çocukları tarihsel zenginliğimize, kültürel birikimimize, bu ülkenin kurucusu Atatürk’e gereken saygıyı göstererek çağdaş ve modern bir dünyada yer almak için evrensel insan hakları ve hukuk kurallarına sıkı sıkıya bağlı olmanın değerini bizlerden daha iyi bilecektir. İnanıyorum ki; son yıllarda yaşadığımız her türlü olumsuzluğa, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşın mutlaka bunların sona erdiği o güzel günlere ulaşacağız. Bu ülkeyi, bu toprağın insanlarını seven herkes bilmeli ki, bugünün karanlıkları, ahlaksızlıkları, şarlatanlıkları içinde vatan sevgisi ve doğruların peşinde yürüme sevdalısı bir gençlik var. Türkiye’nin gerçek sahipleri; çalışkanlığıyla, vicdanıyla, haksızlıklara karşı mücadelesiyle gururlanacağımız gençliktir. Bu duygu ve düşüncelerle gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.