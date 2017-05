CHP Turgutlu İlçe Başkanı Erk Kayabaş, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kayabaş mesajında, ” Emek her zaman kutsaldır. Emeğin karşılığı hiçbir zaman ödenemez. Bir ülke ancak emekçileri sayesinde büyür, gelişir ve yaşamaya devam eder. İşçiler emekçiler alın terlerini sarf edip kimi zaman canlarını ortaya atıp evlerine ekmek götürüyorlar. Eşit gelir dağılımı, eşit haklar için mücadele veriyorlar. Fakat küreselleşen dünyada her geçen gün emeğinin karşılığını alamayan, adil gelir dağılımından, insanca yaşam hakkı ve çalışma koşulları sağlanamayan emekçi kitlelerin sayısı artmaktadır. Eşitlik ilkesine aykırı olarak emeğin karşılığını alamayan kitlelerin bu artışı; toplumda her zaman kanamaya hazır bir yara haline gelerek mutsuzluğu baki kılacaktır. Tek bir insanın umutsuzluğu, mutsuzluğu her yere yayılır ve mutsuz bir toplum oluşturur. Maalesef Türkiye bu mutsuzluğu en derinden yaşayan ülkeler arasında yer alıyor. Ülkemizde çalışma şatları gerekli standartlardan çok uzak noktalarda. Sosyal güvencesiz çalışan emekçi sayısı sürekli artışta. Yaşam standartları incelendiğinde ülkemizde asgari ücretle geçinmeye çalışan 4 kişilik bir aile ne yazık ki açlık sınırı altında, yoksullukla savaşıyor. Daha da kötüsü; çalışma alanlarında gerekli iş güvenliği tedbirleri yeterince sağlanamayan işçilerimiz maalesef hayatlarını yitiriyor. Emekçilerimiz siyasi düşüncelerini özgürce dile getirdiklerinde ekmeklerinden ediliyor! İşsizlik oranı yüzde 13 ile 7 yılın zirvesinde! Ayrıca kendi ülkelerindeki iş savaş nedeniyle ülkemize göçen Suriyeliler de çalışma koşullarında ‘ucuz iş gücü’ kapılarını daha da aralayarak emekçimizin alın terini çıkmaza sokup, sömürü düzeni yaratmaya devam ettirmektedir. Emekçilerimiz kötü şartlara rağmen eşit, özgür ve insanca bir yaşam için hak mücadelelerine devam ediyorlar. 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlaması ülkemizde kısmen serbestlik kazansa da, 1 Mayıs resmi tatilde ilan edilse de; mevcut hükümet tarafından kutlama yeri, güvenlik önlemleri ve vs. bahane edilerek emekçilerimizin 1 Mayıs’ı coşkuyla kutlamasının önü kapatılmıştır. Gerçi emekçisini açlık sınırının altında bırakan, asgari ücrete mahkûm eden bir ülkede, hangi günü ve hangi meydanı kullanırsanız kullanın işçi hakkından bahsetmek hayalden öteye geçemez. Bizler her zamankinden daha fazla emekçilerimizin temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesine daha yüksek sesle, birlik ve dayanışma içinde, insan onuruna yakışan bir yaşam için dün olduğu gibi bugün de mücadele etmeye devam edeceğiz. Dünyadaki ve ülkemizdeki tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.