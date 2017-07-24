- SÜRÜCÜ REFÜJE ÇIKTI 1’i BEBEK 3 YARALI
- SAADET PARTİSİ’NDEN BASIN’A KUTLAMA
- KAYABAŞ: ORHAN İNSANLARI CHP’Lİ, AKP’Lİ, MHP’Lİ DİYE AYRIŞTIRMASIN
- 10 YIL YATARI OLAN ZANLI YAKALANDI
- ORHAN’DAN KAYABAŞ’A CEVAP
- KASABA İLK HAZIRLIK MAÇINI KAZANDI
- İTİRAZ REDDEDİLDİ, KAVŞAK PROJESİ START ALIYOR
- KAYABAŞ; “BELEDİYE UYUYOR AĞAÇLAR KURUYOR”
- GEDİZLİ;”BİRİSİ CENGİZ ERGÜN’E TURGUTLU’YU HATIRLATSIN”
- TURGUTLU KAVŞAK PROJESİNİ İTİRAZ, ERGÜN ‘İTİRAZLAR SİYASİ’
- CHP’Lİ KAYABAŞ KIBRIS BARIŞ HAREKATI’NI UNUTMADI
- KIBRIS GAZİ VE ŞEHİTLERİ ANILDI
- YENİ GARNİZON KOMUTANI GÖREVE BAŞLADI
- SOKAKLARDA SORUNLAR ÇÖZÜME KAVUŞUYOR
- 21 PERSONELE GÖÇ EĞİTİMİ
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