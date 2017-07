Geçtiğimi hafta içinde Turgutlu CHP İlçe Başkanı Erk Kayabaş’ın ilçede kurumaya yüz tutan ağaçlarla ilgili yaptığı basın açıklaması sonrası Ak Partili geçmiş dönem belediye başkanı Serhat Orhan’dan cevap gelmiş, Orhan Kayabaş’ı yapılan hizmetleri maden şirketi yapmış gibi göstermekle ve 2014 yerel seçim sonuçlarında CHP’nin payı olmakla suçlamıştı.

CHP’li Kayabaş bugün düzenlediği basın toplantısında Irlamaz Vadisine dikilen ağaçların maden şirketi tarafından bağışlandığını gösteren belgeler yayınlarken, Orhan’ın yaptığı açıklamada ‘insanları CHP’li, MHP’li, AKP’li’ diye ayrıştırdığını, politize ettiğini ve bu yanlışı bir an önce düzelmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasının başında Lozan Antlaşmasının 94. yıldönümünü kutlayan Kayabaş; ” Bugün Lozan Antlaşmasının 94.yıl dönümünü buradan kutluyorum. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’nda kazandığı zaferin devamı olan Lozan Antlaşması, emperyalizmin bölünmüş, parçalanmış, Batı’ya bağımlı Türkiye hayallerini yıkan ve kalıcı barışı sağlayan büyük bir diplomasi zaferidir. Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş senedidir, tapusudur. Türkiye’nin bugün geldiği durum itibarıyla, Lozan’a her zamankinden daha fazla sahip çıkmak gerekir. Bu duygu ve düşünceler ile Lozan Antlaşmasının 94. yılını kutlar, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve büyük bir diplomasi zaferi ile Lozan Antlaşmasını imzalayan İsmet İnönü olmak üzere, bize bu güzel vatanı bırakan Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi büyük bir saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

Önceki dönem belediye başkanı Sayın Serhat Orhan, ben Turgutlu’da doğmuş, Turgutlu’da büyümüş ve Turgutlu’da yaşayan Turgutlu’da hangi siyasi düşünce olursa olsun bütün hemşerilerini seven, Kasabaya âşık bir insanım. Hemşerilerimi yanıltmak değil; onları yanıltanları ortaya çıkarmak benim asli görevimdir. Kaldı ki muhalefet partisinin görevi, mevcut iktidarı denetlemek ve çalışmalarını doğru şekilde yapmasını sağlamaktır. Ayrıca Sayın Orhan’ın insanları CHP’li, MHP’li, AKP’li diye ayrıştırarak, politize edip sınıflandırması da yanlış olduğu gibi kendisinin bu yanlışı düzeltmesini umut ediyorum.

CHP özgürlükçü bir partidir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Bağımsızlık benim karakterimdir” düsturunu benimseyen insanlarız. Bizim delegelerimiz de üyelerimiz de seçmenlerimiz de kendi iradeleriyle hareket eden özgür bireylerdir. Bizde kendi iradesini satan, biat kültürüne sahip insanlar mevcut değildir. Herkes özgür iradesiyle oyunu gider, arzu ettiği yere kullanır. Beyanımda Irlamaz vadisi Islah düzenlemesinin sizin tarafınızdan yapılmadığını söylemiyorum. Oraya dikilen ağaçların Turgutlu Belediyesi tarafından değil Çaldağı katliamını yapan şirket tarafından dikildiğini söylüyorum. Evet, sizin de ifade ettiğin gibi bugün mevcut belediye yönetimi tarafından katledilen bu güzelliklerin altında; alın terimiz, işçilerimizin emeği, Turgutlu halkının desteği, devletimizin ve belediyemizin milli serveti yatıyor. Ancak bu da siyasi rant aracı haline getirilmemelidir.

Sayın Orhan Çaldağı katliamını yapan şirket tarafından Irlamaz Vadisine dikilen ağaçların ve eski belediye önündeki ağaçların bakımına özen gösterilmediğinden can çekiştiğini, dolayısıyla duyarlı halkımızın tepkilerini paylaşmamdan her nedense rahatsız olmuştur. Bu konuda uyardığım ve görevlerini yerine getirmelerini istediğim muhatap Turgutlu Belediyesinin sorumlu kişisidir.

Amacımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir. Eski belediye önündeki kuruyan ağaçları yerine ağaç dikilmiştir. Açıklamamızı dikkate alan ilgili belediye bakanımıza teşekkür ediyoruz ancak ağaç dikmek kadar, onları korumamız gerektiğini de unutmamalıyız.

Sayın Orhan kendi belediye başkanlığı döneminde ıslahının ve düzenlemesinin yapıldığı, meydana getirilen boş alanlarda Çaldağını katleden şirket tarafından dikilen ağaçların can çekiştiğini belediye önündeki ağaçların can çekiştiğini eleştirisini yapması gerekirken; abesle iştigal etmiş yani yersiz ve yararsız bir beyanda bulunmuştur. Sayın Orhan Irlamaz Vadisinin yeni yapılan düzenlemeyle betonlaştırıldığını, mezarlık görüntüsüne çevrildiği eleştirisini yapması gerekirken, bu konuyla hiç ilgisi olmayan 2014 belediye başkanlığı seçimlerindeki başarısızlığını ve yenilgisini her nasılsa partimize kesmiştir. Şecaat arz ederken sirkatin söylemiştir.

2009 yerel seçimlerinde yüzde 41 oy almıştınız. 2014 seçimlerinde ise oy kaybı yaşayarak neden yüzde 38’lere düştüğünüzün öz eleştirisini partiniz değil siz şahsen kendiniz yapacaksınız.

Siz henüz siyaset hayatında iştigal etmediğiniz dönemd, amiyane tabirle dediğiniz gibi bizlerin değerli can yoldaşlarımız abilerimiz seneler önce Irlamaz Vadisi projesini seçim meydanlarında halkımıza sunmuşlardı.

Sayın Orhan kendisi 2 dönem belediye başkanlığı yapmıştır, ilgili dönemlerdeki çalışmalarından dolayı kendisine, kendisinden önceki dönemlerde hizmetler sunan belediye başkanlarımıza teşekkür ederiz. Kim taş üstüne taş koymuşsa, halkımıza hizmet etmişse tebrik etmek de bizim düsturumuzdur.

Biz imanımız, inancımız ve kültürümüz gereği insana olduğu gibi ağaçlara da aynı önemi veren bir zihniyete sahip olan partiyiz.

Türkiye’nin her zamandan daha fazla birlikteliğe ihtiyaç duyduğu, Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Savaşı, 15 Temmuz dayanışma ruhunun yaşatılması ve sürdürülmesi gerektiği bir dönemde, aslolan sizin 2014 yerel seçimlerindeki başarısızlığınızın nedenlerini irdelemek değil, var olan değerlerimizi korumak ve yeni değerler ortaya koymak olmalıdır.

Son olarak hiç kimse şahsi sorunlarını örtmek için siyaseti kullanıp gündem değiştirmeye kalkmasın.” dedi.