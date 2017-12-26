CHP Turgutlu eski ilçe başkanı Erk Kayabaş, Cengiz Ergün ve Turgay Şirin hakkında suç duyurusunda bulundu.

Turgutlu’da bazı vatandaşlar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen ve bir kısmı açıldıktan hemen sonra çöken cadde ile ilgili daha önce uyarılarda bulunduğunu belirten Erk Kayabaş, Ergün ve Şirin hakkında görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle haklarında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesinde çalışmaların devam ettiği noktada gazetecilere açıklamada bulunan CHP Eski İlçe Başkanı Kayabaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu Belediyesi ve Müteahhit firma yetkililerinin yapılan uyarılara kulak asmayarak, açık bir şekilde kamu zararı oluşturduklarını belirtti.

Vatandaşların en doğal hakları olan yol hizmetini alamadıkları için, bununda bir kamu zararı olduğunu ifade eden Kayabaş; “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Turgutlu Belediye Başkanı, Büyükşehir Genel Sekreter yardımcısı ve diğer kişiler, geçtiğimiz günlerde burada basına açıklama yapmış ve ;”Uyarılara rağmen hataları sebebi ile çöken yol çalışmasının hatalı olduğunu kabul ettikleri gibi tüm suçu müteahhit firma ile gaz ve elektrik dağıtım şirketlerinden kaynaklandığını, 1 lira bile hak ediş ödenmediği içim kamu zararının oluşmadığını, her şeyin zamanla halledileceğini iddia etmişlerdir. Bu beyanla haklılığımız ortaya çıkmıştır. Tüm uyarılara rağmen şüphelilerin görevlerini kötüye kullandıklarının açık ve net deliller. Tüm bu eylemlerin araştırılarak suçluların tespiti ve cezalandırılması için şikayette bulunmak hasıl olmuştur.” şeklinde konuştu.