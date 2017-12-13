Spor Toto 3. Lig’in son haftasında deplasmanda Hatay temsilcisi Kırıkhan ile karşılaşacak olan Turgutluspor hazırlıklarını Irlamaz tesislerinde sürdürüyor.

Evinde oynadığı Van ve 1461 Trabzon maçlarından mağlubiyetle ayrılan kırmızı siyahlılarda moraller bozuk.

Irlamaz tesislerinde Kırıkhan maçı hazırlıklarını sürdüren Turgutluspor’da bu maçta kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek olan Ramazan ve Kadir takımdan ayrı çalıştı.

Teknik direktör Özgün Kaya ve yardımcıları eşliğinde Kırıkhan maçına hazırlanan Turgutlusporlu oyuncular bu maçtan 3 puanla ayrılarak hem zirvede kalmak hem de devreyi moralli kapatmak istiyor.

1461 Trabzon maçını kaybettikleri için çok üzgün olduklarını belirten teknik direktör Özgün Kaya; “Futbolun güzel tarafı kazanmak, üzücü tarafı kaybetmek. Biz iki hafta evimizde kaybettik, gerçekten çok üzgünüz. Her ne kadar zirveden kopmasak da, bu maçları kazanmış olsak grupta çok farklı yerlerde olacağımızı bildiğimiz için çok üzgünüz. Ama elbette bütün bir sezon bu iki maçtan ibaret değil. Şimdi önümüzde devrenin son maçı var. Grupta zor günler geçiren bir ekiple oynayacağız. Onlarda devrenin son maçını kazanıp en azından ikinci devreye umutla başlamak istiyorlardır. Ancak bizim artık puan kaybetmeye pek de tahammülümüz yok. Kazanarak ilk devreyi tamamlamak ve ikinci devrenin planlamasına başlamak istiyoruz.” dedi.

Turgutluspor ilk yarının son maçı için hazırlıklarını Cuma gününe kadar Turgutlu’da yapıp Cumartesi günü hava yoluyla Kırıkhan’a gidecek.