Turgutlu Belediyesi meclis salonunda gerçekleşen Kasım ayı olağan meclis toplantısında Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Açılış konuşmasını yapan Başkan Şirin, “Geçen haftalarda kazmanın vurulduğu E-965 Karayolundaki çalışmalar hepinizin malumu. Ne mutlu ki 50 Milyon 840 bin TL ihale bedelli Battı-Çıktı Kavşak Projesi, Turgutlumuz tarihinde yüksek maliyetli yatırımlar arasında şimdiden yerini aldı. Turgutlu adına adeta bir çağ kapanıp, yeni bir çağ açıldı. Projeyi dile getirdiğimiz ilk günden bu yana ‘Turgutlu’nun kaderi değişecek’ demiştik. Şimdi de çok şükür ilçemizin can damarı olan bölgede yoğun mesai harcanıyor. 24 saat gece gündüz orada bulunan ekip çalışıyor. Yüklenici firmaya yer tesliminin ardından 270 gün iş günü olarak belirlenen sürede geçtiğimiz ay itibariyle geri sayıma geçtik. 30 metre derine inen 1200 metre fore kazık çalışması yapılacak. Şirketle konuştuğumuzda 270 iş gününü önde nasıl çekebiliriz de vatandaşları çok daha fazla sıkıntıya düşürmeden projeyi bitirebiliriz diye düşündük. Bu fore kazık makinesinden bir tane daha talep ettik. Sanırım o makinenin gelmesiyle birlikte tamamlanma süreci hız kazanacak. Bununla ilgili bir çalışma yapıldı. Bu noktada elbette Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve ekibine siz değerli hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Dileğimiz kavşak şantiye alanında mesai harcayan işçi kardeşlerimizin mevsim şartlarına rağmen kazasız belasız bir şekilde çalışmaları ve elbette ki çalışmaların tamamlanmasının ardından kavşağı hayır dualarıyla hizmete açmamızdır. Altında imzamızın bulunmasından gurur ve mutluluk duyduğumuz Battı-Çıktı Kavşak Projesi’nin şimdiden hizmetlerin de yatırımların da en iyisini hak eden Turgutlumuz’a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum”dedi. Başkan Şirin, daha sonra sözlerine şöyle devam etti; “Cuma günü her 10 Kasım’da olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyetimiz’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikal edişinin yıldönümünde rahmetle, minnetle ve saygıyla anacağız. Her 10 Kasım yasımızda içimiz buruk olsa da O’nun ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele ruhunu yaşattığımıza gönülden inanıyorum. Yalnızca 10 Kasımlarda değil, düşünce ufkumuzda Atatürk’ün mücadele azmi, bizlere yüklediği sorumlulukları ve gösterdiği hedefler asla unutulmamalıdır. Ülkemizin en zor anında bile düşünüp ortaya koyduğu milli hedef ve stratejilerin hatırlanması, bu tür çabaların anlam ve değerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Mustafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı en büyük emaneti olan fikirlerini ve en büyük eseri Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacak olan genç nesillerin mimarları saygıdeğer öğretmenlerimizin de 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü şimdiden en içten dileklerimle kutluyorum” şeklinde konuştu. Daha sonra gündem maddeleri gereğince 2017 Ekim ayı olağan ve olağanüstü meclis toplantılarına ait toplantı tutanağı ve meclis kararları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Meclisin 2. ve devamı niteliğinde olan 5. maddesi Turgutlu revizyon imar planına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapma ve onama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne devri görüşüldü. Alınan ortak karar gereği bu gündem maddeleri daha detaylı bir şekilde görüşülmesi adına imar komisyonuna yeniden sevk edildi. 2018 yılı mali yıllık gelir tarifesi 98 milyon 500 bin lira olarak belirlendiği meclis üyelerine cd ortamında detaylı bir şekilde anlatıldığı dile getirildi. Bu gündem maddesi de oy birliği kabul edildi. Alınan kararların Turgutlu’ya hayırlı olmasını temenni eden Belediye Başkanı Turgay Şirin, meclis üyelerine teşekkür ederek meclisi sonlandırdı.