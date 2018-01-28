5 maçtır evinde kazanamayan Turgutluspor yine fırsat tepti. Üst sıralarda mücadele eden rakiplerinin puan kaybettiği haftada kırmızı siyahlılar ligin zayıf takımlarından Anadolu Bağcılar’a evinde kaybetti. 2-3

TFF 3. lig 2. grup temsilcisi Turgutluspor evinde İstanbul temsilcisi Anadolu Bağcılara 3-2 mağlup oldu.

Beş maçtır evinde kazanamayan kırmızı siyahlılar ikinci devrenin ilk maçında da taraftarı önünde kaybederek hastalığını devam ettirdi.

Ligin ikinci yarısına deplasman galibiyetiyle başlayan Turgutluspor üst sıralarda ki rakiplerini puan kaybettiği hafta da yine evinde kazanamadı ve taraftarını kahretti.

Maçın ilk yarısında çok kötü bir oyun ortaya koyan Turgutluspor devreyi 1-0 geride kapattı. İkinci yarıya gol bulma umuduyla başlayan Turgutluspor 55. dakikada yine kalesinde golü gördü. Ferdi Başoda nın golü ve penaltısıyla skoru 2-2 ye getiren kırmızı siyahlılar 87’de Oğuz’un büyük hatasında kalesinde golü görünce maç Bağcılar’ın 3-2 galibiyetiyle sona erdi.

Maçtan Dakikalar

DK.12 Fatih Çakır rakibinden topu kaptı ve kalecinin önde olduğunu görerek 30 metreden aşırtma vuruş yaptı. Top kaleci Burak’ta kaldı.

DK.19 Turgutluspor ceza alanına gelen topta Ertuğrul kafayla Berat’ı gördü. Berat bekletmeden sert vurdu, top ağlara gitti. 0-1

DK.39 Turgutluspor tehlikeli geldi. Fatih Somuncu’nun pasında Fatih Çakır bekletmeden vurdu, top üstten auta gitti.

DK.55 Anadolu Bağcılar atağında Arda’nın ara pasında topla buluşan Berat kendisinin ve takımın ikinci golünü kaydetti. 0-2

DK.59 Sol kanattan Yaşar’ın ortasında Ferdi’nin kafa vuruşu ağlara gitti. 1-2

DK.69 Sağ kanattan Oğuz’un ortasında Ozan’ın arka direkte vuruşunda top kalecide kaldı.

DK.73 Ferdi rakip ceza alanında Uğur’un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

Dk.74 Penaltıyı Ramazan gole çevirdi. 2-2

Dk.87 Turgutluspor’da Oğuz’un büyük hatasını değerlendiren Uğur topu kaptı ve müsait durumdaki Ertuğrul’u gördü. Ertuğrul’un vuruşu ağlara gitti. 2-3

Maçtan notlar:

İki takım maça “Kalbimizle Duamızla Mehmetçiğin Yanındayız” yazılı pankartla çıktı ve Afrin’e selam yolladı.

Karşılaşmayı Turgutlu Belediye başkanı Turgay Şirin, Turgutluspor kulüp başkanı Hakan Sezer ve iki takımın yöneticileri takip etti.

Turgutluspor seyircisi maça ilgi göstermezken, Anadolu Bağcılar taraftarı deplasmanda taraftarların yalnız bırakmadı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Özgün Kaya bu maçı telafi edeceğiz dedi.